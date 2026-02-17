Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với TASS, Nga sẽ dừng không kích nếu Ukraine tổ chức bầu cử.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng cân nhắc ngừng không kích sâu trong lãnh thổ Ukraine vào ngày bầu cử nếu cuộc bầu cử được tiến hành. Ông cũng nhấn mạnh 5-10 triệu người Ukraine đang sống ở Nga cần có quyền bỏ phiếu.

“Tất nhiên, các tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, như tôi đã lưu ý trước đó, trên thực tế hiện chưa có chuyện tổ chức bỏ phiếu ở Ukraine,” Thứ trưởng Mikhail Galuzin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhắc lại các vụ UAV của Ukraine tấn công lãnh thổ Nga trong các chiến dịch bầu cử.

“Tôi muốn lưu ý đến kinh nghiệm của chúng tôi. Tháng 3/2024, Nga tổ chức bầu cử tổng thống. Dù các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra, nhiều điểm bỏ phiếu vẫn được mở tại những khu vực nằm rất gần chiến tuyến. Kiev đã tìm mọi cách để phá vỡ quá trình bầu cử ở các vùng tiền tuyến, không ngần ngại sử dụng các biện pháp khủng bố và phá hoại. Tuy nhiên, họ đã không đạt được mục tiêu,” ông Galuzin nói.

Ông nhấn mạnh Nga “sẽ không hạ mình theo cách làm của Kiev và sẽ để người dân Ukraine thực hiện đầy đủ quyền bầu cử được hiến pháp bảo đảm, cũng như tự mình quyết định hướng phát triển tương lai của đất nước” nếu Kiev quyết định thực hiện bước đi dân chủ này.