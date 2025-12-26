Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2030, nhiều quốc gia và các công ty vũ trụ thương mại đang lên kế hoạch triển khai các trạm kế nhiệm của riêng mình. Trong đó có Trung Quốc, quốc gia có kế hoạch tăng gấp đôi kích thước trạm vũ trụ Tiangong trong những năm tới và Trạm Vũ trụ Bharatiya Antariksh (BAS) do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đề xuất, với mô-đun đầu tiên dự kiến được phóng vào năm 2028. Bên cạnh đó còn có các dự án tư nhân như Orbital Reef của Blue Origin, LOOP của Airbus, Trạm Axiom, Haven-1 của Vast và trạm của Starlab Space.

Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) cũng có kế hoạch xây dựng một trạm vũ trụ kế nhiệm, mặc dù kế hoạch này đã có những thay đổi trong vài năm qua. Theo Arstechnica: “Nga sắp làm điều "kiểu Nga" nhất từ trước đến nay”.



