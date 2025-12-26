HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga sắp làm điều "kiểu Nga" nhất từ trước đến nay

Minh Anh |

Nga không phải là quốc gia duy nhất theo đuổi giấc mơ này.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2030, nhiều quốc gia và các công ty vũ trụ thương mại đang lên kế hoạch triển khai các trạm kế nhiệm của riêng mình. Trong đó có Trung Quốc, quốc gia có kế hoạch tăng gấp đôi kích thước trạm vũ trụ Tiangong trong những năm tới và Trạm Vũ trụ Bharatiya Antariksh (BAS) do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đề xuất, với mô-đun đầu tiên dự kiến được phóng vào năm 2028. Bên cạnh đó còn có các dự án tư nhân như Orbital Reef của Blue Origin, LOOP của Airbus, Trạm Axiom, Haven-1 của Vast và trạm của Starlab Space.

Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) cũng có kế hoạch xây dựng một trạm vũ trụ kế nhiệm, mặc dù kế hoạch này đã có những thay đổi trong vài năm qua. Theo Arstechnica: “Nga sắp làm điều "kiểu Nga" nhất từ trước đến nay”.


Tags

Nga

Trung Quốc

tàu vũ trụ

trạm vũ trụ

Roscosmos

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại