Nga sẵn sàng nối lại đàm phán Istanbul với Ukraine

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Đại biện lâm thời của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Ivanov cho hay: "Phía Nga nhiều lần nhấn mạnh chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đàm phán trực tiếp với phía Ukraine, thông qua phái đoàn Ukraine. Các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi cũng liên tục nhấn mạnh nền tảng Istanbul vẫn luôn mở cửa cho chúng tôi".

Ông Yerkhov cũng nói thêm: "Nếu Kiev thể hiện ý chí, chúng tôi sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào".

Cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn từ Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, ông Ivanov lưu ý phía Nga đã đưa ra một số đề xuất trong những vòng đàm phán trước. Ông Yerkhov nói thêm: "Nhiều sáng kiến được đưa ra, bao gồm việc thành lập ba nhóm làm việc trực tuyến. Đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Ukraine đối với những sáng kiến này".

Trước đó, vào ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ Ukraine và Nga sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán, vì họ có nhiều lý do để làm như vậy.

"Đó là cuộc xung đột khủng khiếp, tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II... Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta có rất nhiều lý do để họ làm điều đó và tôi nghĩ họ sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán thôi", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Tương tự, tại cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta diễn ra hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có đề cập tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine .

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Đôi khi chúng tôi cần làm điều đó. Ngay cả khi chúng tôi không thích gặp trực tiếp". Đồng thời, ông Zelensky cho rằng việc tìm kiếm hòa bình trước tiên phải thông qua lệnh ngừng bắn.

Nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Lần gặp mặt gần giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine là vào tháng 12/2019 tại Paris, trong khuôn khổ cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.