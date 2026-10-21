Nga sẵn sàng lắng nghe đề xuất của Mỹ, nhưng không nhượng bộ về mặt chính trị

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ xem xét đề xuất của các nhà đàm phán Mỹ, nhưng chắc chắn không nhượng bộ về mặt chính trị

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Về cơ bản, lịch sử Tổng thống Mỹ được đánh dấu bởi điều đã trở thành một truyền thống chính trị và một phương pháp được mọi người chấp nhận: Tổng thống mới không bị ràng buộc bởi bất kỳ quyết định nào của người tiền nhiệm. Chỉ vậy thôi.

Một lựa chọn như vậy tồn tại và đó là một lựa chọn mạnh mẽ.

Nó sẽ được sử dụng để mặc cả với chúng ta, cho phép đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff và Jared Kushner, tiếp tục đến đây dưới thời ông Trump và cố gắng dàn xếp điều gì đó cho chúng ta”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

"Chúng ta sẽ xem họ đề xuất điều gì. Nếu họ đề xuất điều gì đó có lợi cho Nga về kinh tế và tài chính thì tại sao không? Nhưng điều đó không nên liên quan đến bất kỳ sự nhượng bộ chính trị nào từ phía Nga.

Và chúng ta cũng không nên kỳ vọng vào một tình hình chính trị có lợi cho mình trong mọi vấn đề toàn cầu. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình", ông Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã đưa ra những bình luận này tại cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp đại học lần đầu tiên được nhận vào ngành ngoại giao hôm 20/10.