Nga rút ra bài học đắt giá từ cuộc chiến Mỹ-Iran

Theo nhà báo quân sự Alexander Sladkov, mặc dù Iran cũng đã áp dụng một số kinh nghiệm của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng ngược lại, Nga cũng nên rút ra những bài học cho mình từ cuộc chiến Mỹ -Israel với Iran ở Trung Đông, đặc biệt là kinh nghiệm của Iran khi xây dựng các cơ sở chiến lược.

“Đây là bài học cho chúng ta: Người Ba Tư giấu mọi thứ dưới lòng đất, trong khi chúng ta lại cất giữ hàng triệu viên đạn dược trên bãi cỏ. Ngoài ra, tất cả các đường ống dẫn dầu của chúng ta trông giống như cuống rốn của trái đất”, ông Alexander Sladkov nói.

Vị chuyên gia này chỉ ra rằng, ngay cả dưới thời Hitler, Đức cũng đã có một bệnh viện kiểu mẫu và bên dưới nó lại có một bệnh viện khác, nằm sâu dưới lòng đất.

Giờ đây, Iran cũng đang làm điều tương tự và đã bảo toàn được tiềm lực quân sự của mình trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Phần lớn nhờ vào sự hiện diện của cơ sở hạ tầng sản xuất tên lửa và máy bay không người lái ngầm trong lòng đất mà Iran vẫn duy trì được khả năng kháng cự mạnh mẽ trước các cuộc không kích của địch thủ.

Giới chuyên gia quân sự phương Tây đã phải thừa nhận rằng, ngay cả với ưu thế hoàn toàn trên không của Mỹ và Israel, họ cũng không thể phá hủy tất cả các cơ sở công nghiệp, các căn cứ tên lửa và máy bay không người lái của Iran, vốn được xây dựng sâu dưới lòng các ngọn núi.

Đây là thời điểm thích hợp để Nga xây dựng các sân bay ngầm, các căn cứ quân sự ngầm, các kho chứa ngầm, đường ống dẫn dầu ngầm và những “tuyến đường cao tốc Baikal-Amur ngầm” (nói ẩn dụ về những con đường ngầm nối các cứ điểm trong lòng đất) để cơ động lực lượng, trang bị.

Ông nói thêm rằng, ngay cả khi Nga giành được chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, chiến tranh cũng chưa kết thúc và Nga cần làm mọi việc để “ngăn chặn cuộc chiến tranh tiếp theo”, bằng cách khôi phục lại Lực lượng Xây dựng Quân sự và triển khai “dự án xây dựng ngầm vĩ đại”.

Nhà báo này cũng tin rằng, với việc các bức ảnh vệ tinh đầy rẫy trên không gian mạng, thể hiện rõ các mục tiêu trước/sau cuộc tấn công chính xác tới hàng mét, vai trò của không ảnh đã trở nên cực kỳ quan trọng.

Do đó, Nga nên nỗ lực hết sức để mở rộng hệ thống vệ tinh quân sự của mình, đồng thời có thể nhanh chóng huy động cả hệ thống vệ tinh dân dụng cho mục đích quân sự, để nắm bắt được tất cả mọi động thái của đối phương, đồng thời phục vụ cho những vũ khí tấn công chính xác.