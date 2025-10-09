Ngã rẽ nửa vời của Phương Oanh

Sau khi kết hôn với Shark Bình vào năm 2023, Phương Oanh chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với khung giờ vàng phim Việt mang tên Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Từng gây ấn tượng trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Quỳnh Búp Bê hay Hương Vị Tình Thân, sự trở lại của Phương Oanh lần này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi cô chính thức tái xuất với nghệ thuật thứ 7. Thế nhưng ngoài công việc diễn viên, Phương Oanh còn có một đam mê khác cũng lớn không kém đó chính là ca hát.

Vào đầu năm 2023, Phương Oanh từng cho ra mắt MV phiên bản cổ trang mang tên Tay Trái Chỉ Trăng. Dù chỉ là sản phẩm cover nhưng nữ diễn viên vô cùng đầu tư cho “đứa con tinh thần” đầu tay khi vừa thể hiện khả năng múa vừa kết hợp cùng rapper. Việc chuẩn bị kỹ càng về mặt tạo hình với concept hoành tráng, màn đá chéo sân của Phương Oanh nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý khi tiếp tục mang đến một khía cạnh khác khi hoạt động nghệ thuật.

MV Tay Trái Chỉ Trăng - Phương Oanh

Tạo hình của Phương Oanh trong sản phẩm MV đầu tay

Tuy nhiên, MV Tay Trái Chỉ Trăng của Phương Oanh cũng nhận về một số những tranh cãi. Nhiều người nhận xét ở một số phân đoạn, khẩu hình của nữ diễn viên dường như chưa thật sự khớp với phần lời, khiến tổng thể MV đôi lúc thiếu liền mạch. Dù đã đầu tư công phu vào vũ đạo, thu âm và cả phần kết hợp rap, nhưng chi tiết nhỏ này lại khiến sản phẩm debut của Phương Oanh chưa đạt đến độ hoàn hảo như mong đợi.

Trên thực tế, Tay Trái Chỉ Trăng được xem là món quà Phương Oanh dành tặng khán giả sau thời gian dài gắn bó với màn ảnh hơn là một bước ngoặt sự nghiệp. Dẫu vậy, chính sự “lưng chừng” đó lại khiến sản phẩm khó tạo dấu ấn rõ ràng vừa không đủ bứt phá để mở ra một hướng đi mới, vừa khiến người xem bối rối về việc Phương Oanh thật sự muốn làm gì ở lĩnh vực âm nhạc.

Phương Oanh đầu tư cho MV nhưng vẫn còn nhiều lỗi gây ra trải nghiệm chưa thực sự hoàn hảo cho khán giả

Không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, nhưng ai theo dõi Phương Oanh lâu đều biết cô có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Trên mạng xã hội, khán giả không ít lần bắt gặp nữ diễn viên ngẫu hứng hát trong những buổi tụ họp bạn bè hay ở chính căn nhà của mình. Từ Ai Chung Tình Được Mãi đến Bất Quá Nhân Gian, Phương Oanh cho thấy gu âm nhạc đa dạng và khả năng cảm thụ tốt.

Chính vì vậy, khi Tay Trái Chỉ Trăng ra mắt, nhiều khán giả từng kỳ vọng đây sẽ là bước đệm để cô nghiêm túc hơn với âm nhạc. Nhưng cho đến hiện tại, đó vẫn là MV duy nhất mà Phương Oanh phát hành khiến “ngã rẽ” của cô trong lĩnh vực ca hát trở nên dang dở, để lại không ít tiếc nuối cho người hâm mộ.