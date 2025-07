Nga ra mắt vũ khí đánh chặn mới mang tên Kinzhal

Theo Army Recognition , tại triển lãm Innoprom 2025 ở Yekaterinburg, Nga đã ra mắt Kinzhal, một máy bay không người lái đánh chặn mới do ASF-Innovations phát triển. Máy bay không người lái này cùng tên với tên lửa siêu thanh của Nga, được thiết kế để đánh chặn UAV của đối phương thông qua va chạm trực tiếp.

Theo các nhà phát triển, máy bay không người lái Kinzhal được thiết kế để đánh chặn mục tiêu tầm gần ở độ cao thấp. Nó có thể đạt tốc độ lên tới 300 km/h và được trang bị đầu dò hồng ngoại.

Máy bay không người lái đánh chặn Kinzhal của Nga.

Các bộ phận của UAV Kinzhal được sản xuất bởi nhiều công ty trong nước, trong đó khung và thân máy bay do Farmplast sản xuất, hệ thống đẩy điện do Pro-Technology sản xuất, cánh quạt do Vector sản xuất, và hệ thống điện tử điều khiển bay do Krait sản xuất. Cấu trúc của UAV Kinzhal tương tự như UAV đánh chặn Yolka FPV, đã được quân đội Nga sử dụng trước đây.

Theo Army Recognition , trong khi các chương trình vũ khí của Ukraine đã mở rộng theo hướng triển khai hàng loạt, máy bay không người lái đánh chặn của Nga vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu hoặc thử nghiệm hạn chế. Vào tháng 5/2025, Nga đã giới thiệu Yolka - máy bay không người lái được thiết kế để va chạm với UAV của đối phương một cách tự động. Ngoài ra, Nga cũng trình làng UAV Tarantul-Ptitselov, sử dụng cơ chế lưới để làm vướng máy bay không người lái của đối phương ở cự ly gần.

Mặc dù các loại UAV này vẫn chưa được ghi nhận trong các hoạt động chiến đấu quy mô lớn, nhưng sự phát triển của chúng cho thấy nỗ lực của ngành công nghiệp Nga trong việc thiết lập UAV đánh chặn nội địa tầm ngắn. Việc ra mắt Kinzhal tại Innoprom 2025 cho thấy bước chuyển đổi mạnh mẽ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga từ nghiên cứu thử nghiệm sang trình diễn và chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất để đưa vào sử dụng hàng loạt.