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Nga ra mắt phiên bản mới với động cơ phản lực turbo của UAV Delta-Turbo

Hoàng Vân
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Tập đoàn Nhà nước Rostec chính thức công bố một biến thể động cơ phản lực mới của dòng UAV trinh sát và tấn công Delta của Nga.

UAV Delta - Turbo 2026 ra mắt với động cơ phản lực Turbo tăng tốc độ và hiệu suất - Ảnh 1.

UAV Delta-Turbo của Nga.

Phiên bản mới nhất, có tên chính thức là Delta-Turbo, lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng tại một triển lãm chuyên ngành trong khuôn khổ diễn đàn quốc tế KazanForum 2026.

Thông tin này được các nguồn tin trong ngành và kênh Telegram chuyên ngành "Military Informant" đưa tin.

Điểm khác biệt chính trong thiết kế giữa UAV cảm tử được nâng cấp và các phiên bản cơ bản là việc tích hợp động cơ phản lực turbo nhỏ gọn.

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Việc sử dụng động cơ phản lực đã làm tăng đáng kể hiệu suất hoạt động của máy bay - tốc độ tối đa được công bố hiện đạt 260km/h.

Để đảm bảo khả năng nhắm mục tiêu chính xác và trinh sát thời gian thực, UAV được trang bị camera quang điện tử hiện đại gắn ở mũi thân máy bay.

Theo thông số kỹ thuật hiệu năng do nhà phát triển công bố, loại đạn bay lượn Delta-Turbo được nâng cấp có khả năng bay lượn liên tục trên không trong tối đa 45 phút.

Tầm bắn hiệu quả tối đa của hệ thống được nêu là lên đến 200km tính từ địa điểm phóng.

Tốc độ bay cao sẽ cho phép thiết bị nhanh chóng xuyên thủng các vùng phòng không của đối phương và tấn công hiệu quả các mục tiêu cơ động cao ở phía sau.

Theo Avia-pro
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Tags

Nga

UAV Delta-Turbo

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