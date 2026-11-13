Nga phục hồi thành công xe tăng MS-1 độc nhất vô nhị

Một chiếc xe tăng MS-1 được phục chế tại Vladivostok và hiện đã sẵn sàng tham gia các hoạt động thực tế.

Trên thế giới chỉ còn lại 4 chiếc xe tăng MS-1. Một trong số đó chính là chiếc đã tham chiến tại hồ Khasan năm 1938 - trận xung đột đầu tiên trong chiến tranh biên giới Liên Xô - Nhật Bản tại hồ Khasan, gần hải cảng Vladivostok (giáp ranh giữa Liên Xô, Mãn Châu Quốc và Triều Tiên thuộc Nhật Bản khi đó).

Xe tăng MS-1 qua phục chế mới đây đã được khởi động lại tại một thao trường tại Vladivostok. Chiếc xe vốn nằm trên bệ đỡ nhiều năm, đã được các nhà sưu tập thuộc câu lạc bộ "Trang thiết bị thế kỷ 20 ở vùng Primorsky Krai" sửa lại từng bộ phận. Giờ đây chiếc xe tăng đã hoạt động hoàn toàn và sẵn sàng cho màn tái hiện lịch sử.

MS-1 (hay T-18) là xe tăng đầu tiên của Liên Xô được sản xuất hàng loạt, chính thức đi vào phục vụ năm 1927 với tên gọi "xe tăng hộ tống cỡ nhỏ kiểu 1927". Dựa trên nguyên mẫu Renault FT-17 của Pháp, MS-1 đã được thiết kế lại một cách toàn diện.

Khoang bọc thép chật hẹp của nó chỉ chứa được 2 người: Một lái xe và một chỉ huy/xạ thủ. Vũ khí rất ấn tượng vào thời đó với 1 khẩu pháo 37mm và 1 súng máy nòng đôi.

Lớp giáp của xe tăng có khả năng chống đạn khi dày tới 16mm. Tốc độ tối đa trên đường bộ là 16,4km/h. Về ngoại hình, chiếc xe tăng này thậm chí còn nhỏ hơn một chiếc SUV hiện đại.

Tổng cộng từ năm 1928 đến năm 1931, nhà máy Bolshevik Leningrad đã sản xuất khoảng 960 chiếc. Xe tăng MS-1 đã trải qua thử thách lớn đầu tiên vào năm 1929, trong cuộc xung đột trên tuyến đường sắt CER.

Tổng cộng 10 chiếc xe tăng đã được gửi đến chiến trường để hỗ trợ bộ binh. Theo hồi ký của vị thống soái tương lai Vasily Chuikov, chỉ cần sự xuất hiện, tiếng gầm rú và tiếng súng của chúng đã gây ra sự hoảng loạn trong hàng ngũ đối phương.

Xe tăng hạng nhẹ MS-1 đã được phục chế thành công.

Vào thời điểm đó, MS-1 có những ưu điểm đáng kể như kích thước nhỏ gọn và khả năng cơ động tốt, cho phép nó hoạt động trong các lối đi hẹp và khu vực dân cư đông đúc, nơi các xe tăng nặng hơn sẽ bị mắc kẹt.

Pháo 37mm rất hiệu quả trong việc phá hủy các cụm súng máy và công sự dã chiến. Tuy nhiên, màn ra mắt chiến đấu của nó cũng bộc lộ những vấn đề, khi một số xe bị vô hiệu hóa vì lý do kỹ thuật.

Hơn nữa xe tăng không thể vượt qua hào chống tăng rộng và phải lái vòng. Thành công tương đối cũng được tạo điều kiện bởi thực tế là đối phương thiếu pháo chống tăng chuyên dụng, và các pháo thủ được huấn luyện kém.

Bất chấp mọi vấn đề, MS-1 đã mang lại cho các nhà thiết kế Liên Xô những kinh nghiệm vô giá. Rõ ràng họ nhận thấy các xe bọc thép sản xuất trong nước cần được cải tiến đáng kể.

Sau cuộc thử nghiệm trên chiến trường, phía Nga đã quyết định mua một số mẫu xe tăng hiện đại từ nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm này, dẫn đến sự ra đời của T-26.

Đến cuối những năm 1930, MS-1 đã lỗi thời một cách trầm trọng. Tại Khasan năm 1938, những chiếc xe tăng này chủ yếu được sử dụng làm hỏa lực di động, những chiếc MS-1 cuối cùng đã được loại bỏ khỏi biên chế Quân đội Liên Xô vào đầu những năm 1950