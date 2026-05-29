HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga phớt lờ lời chỉ trích của Mỹ, cảnh báo tấn công 'có hệ thống' vào Kiev

Minh Hạnh
|

Mỹ đưa ra những lời chỉ trích gay gắt bất thường nhằm vào Nga, và kêu gọi nước này kiềm chế các cuộc tấn công Kiev. Nhưng Mátxcơva bác bỏ lời kêu gọi và tiếp tục cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài nên rời khỏi thủ đô Ukraine.

- Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Reuters)

Những tuyên bố này được Mỹ đưa ra tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Ukraine đề xuất, để đáp trả việc Nga tấn công Kiev và các khu vực lân cận bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa hồi cuối tuần trước.

Trong cuộc tấn công, Nga cũng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Mátxcơva tuyên bố đây là hành động đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào khu kí túc xá sinh viên ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk.

Chỉ trích cuộc oanh tạc của Nga vào Kiev, bà Tammy Bruce - Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, gọi việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik là "một sự leo thang không thể giải thích và nguy hiểm” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi cảnh báo Nga không nên tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào Kiev, điều này có nguy cơ gây thêm thương vong và làm chậm lại tiến trình hòa bình", bà Bruce nói.

Bình luận của bà Bruce là lời chỉ trích gay gắt hiếm hoi từ chính quyền Tổng thống Trump, vốn có lập trường nhẹ nhàng hơn với Nga so với hầu hết các đồng minh của Mỹ.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc không nói rõ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu Mátxcơva thực hiện lời đe dọa về các cuộc "tấn công có hệ thống" vào Kiev.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhắc lại tuyên bố của Mátxcơva, rằng cuộc oanh tạc Kiev cuối tuần trước nhắm vào các cơ sở quân sự và tình báo trọng yếu của Ukraine. Ông tái khẳng định lời cảnh báo của Nga về việc tiến hành các cuộc tấn công mới vào "các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy" ở Kiev.

“Vì các cơ sở nói trên nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi đã cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và văn phòng của các tổ chức quốc tế, về sự cần thiết phải rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt”, ông Nebenzia nói.

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Khaled Khiari cho biết, cơ quan này "vô cùng lo ngại" trước lời hứa tiến hành “các cuộc tấn công nhất quán và có hệ thống" của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Kiev.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại