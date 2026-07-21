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Nga phóng nhóm vệ tinh thứ hai để thay thế hệ thống Starlink

Bạch Dương
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Công ty Bureau 1440 đã phóng nhóm vệ tinh thông tin liên lạc thứ hai cho dự án Rassvet của Nga.

Nga phóng vệ tinh Rassvet thứ hai để cạnh tranh với Starlink - Ảnh 1.

Theo nhà phát triển, vệ tinh mới nhất thuộc chòm sao Rassvet đã tách khỏi phương tiện phóng và liên lạc với Trung tâm Điều khiển Nhiệm vụ. Các chuyên gia sẽ bắt đầu quá trình chuyển tiếp vệ tinh đến quỹ đạo mục tiêu sau khi hoàn tất kiểm tra và vận hành tất cả các hệ thống con.

Trước đó, theo dữ liệu cảnh báo NOTAM, vụ phóng vệ tinh dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ 21h00 ngày 11/7 đến 21h00 ngày 16/7 từ Sân bay vũ trụ Plesetsk.

Dự án Rassvet của Nga được phát triển như một phiên bản tương tự hệ thống vệ tinh Starlink, đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang bước triển khai một chòm sao vệ tinh hoàn chỉnh.

Nga phóng vệ tinh Rassvet thứ hai để cạnh tranh với Starlink - Ảnh 2.

Trạm thu phát tín hiệu vệ tinh Rassvet của Nga

Bureau 1440 có kế hoạch tạo ra một dịch vụ truyền dữ liệu băng thông rộng với phạm vi phủ sóng toàn cầu dựa trên mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp của riêng mình.

Nhà phát triển tuyên bố hệ thống sẽ hoạt động trên quỹ đạo khoảng 800km với độ trễ 70ms và tốc độ lên đến 1 Gbps cho mỗi thiết bị đầu cuối của người dùng.

3 phương tiện thử nghiệm đầu tiên của sứ mệnh Rassvet-1, nhằm mục đích đánh giá hệ thống liên lạc đã được phóng lên quỹ đạo vào tháng 6/2023.

Vào tháng 5/2024, 3 vệ tinh Rassvet-2 đã được phóng, trở thành nguyên mẫu để thử nghiệm các thành phần chính của thiết bị nối tiếp. Cũng trong tháng đó, công ty đã báo cáo thử nghiệm thành công liên lạc laser giữa vệ tinh với tốc độ 10 Gbps.

Nga phóng vệ tinh Rassvet thứ hai để cạnh tranh với Starlink - Ảnh 3.

Một vệ tinh viễn thông thuộc chòm sao Rassvet của Nga.

Vào tháng 6/2024, phiên liên lạc đầu tiên giữa vệ tinh và thiết bị đầu cuối của thuê bao sử dụng công nghệ 5G NTN đã được thực hiện. Tới tháng 3/2026, Bureau 1440 đã phóng 16 vệ tinh đầu tiên vào quỹ đạo.

Bản kế hoạch đã công bố dự kiến phóng vào năm 2027 sẽ đưa chòm sao Rassvet tăng lên 250 đơn vị, và hơn 900 vệ tinh vào năm 2035. Tuy nhiên, lịch trình như vậy sẽ đòi hỏi việc phóng thường xuyên các lô vệ tinh mới với tốc độ khoảng 16 chiếc mỗi tháng, điều này rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi với Nga trong điều kiện hiện nay.

Theo Militarnyi
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