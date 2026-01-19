Nga phóng lên vũ trụ thứ tương tự của Elon Musk, khẳng định sẽ là "bước nhảy vọt về chất lượng"

Dmitry Bakanov, người đứng đầu Roscosmos, cho biết Nga sẽ phóng mạng internet vệ tinh riêng của mình, tương tự như Starlink của Elon Musk. Ông nhấn mạnh, dự án do công ty hàng không vũ trụ Bureau 1440 có trụ sở tại Moscow phát triển sẽ cho phép tạo ra một “bước nhảy vọt về chất lượng” trong việc cung cấp thông tin liên lạc cho các vùng xa xôi của Nga.



