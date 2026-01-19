HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga phóng lên vũ trụ thứ tương tự của Elon Musk, khẳng định sẽ là "bước nhảy vọt về chất lượng"

Minh Anh |

Người dùng ở bất cứ đâu trên toàn cầu đều có thể kết nối nhờ công nghệ đặc biệt.

Dmitry Bakanov, người đứng đầu Roscosmos, cho biết Nga sẽ phóng mạng internet vệ tinh riêng của mình, tương tự như Starlink của Elon Musk. Ông nhấn mạnh, dự án do công ty hàng không vũ trụ Bureau 1440 có trụ sở tại Moscow phát triển sẽ cho phép tạo ra một “bước nhảy vọt về chất lượng” trong việc cung cấp thông tin liên lạc cho các vùng xa xôi của Nga.


Nga

Elon Musk

Internet

