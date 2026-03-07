Nga phóng hàng chục tên lửa đạn đạo, siêu thanh về phía Ukraine

Theo Không quân Ukraine, trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/3, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa phóng từ mặt đất và trên biển. Tổng cộng 509 vũ khí đã được phóng đi, trong đó gồm 480 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 29 tên lửa các loại (2 tên lửa siêu thanh Zircon, 13 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300 và 14 tên lửa hành trình Kalibr).

Các hướng tấn công chính là các thành phố Kiev và Kharkiv, cũng như các tỉnh Zhytomyr, Khmelnytskyi và Chernivtsi. Hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 472 mục tiêu, trong đó bao gồm 453 UAV và 19 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết 9 tên lửa và 26 máy bay không người lái nhắm trúng vào 22 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động.

"Bộ Chỉ huy tác chiến đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu đã được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Cơ quan này lưu ý, các bước được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hiện tại và các lực lượng cùng phương tiện vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.