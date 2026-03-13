HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga phát triển vật liệu gốm có thể chịu được nhiệt độ 2.000 độ C

Bạch Dương |

Loại vật liệu mới sẽ được sử dụng để làm lớp phủ cho động cơ máy bay phản lực do Nga chế tạo để bảo vệ chống quá nhiệt.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 1.

Các nhà khoa học Nga đã phát triển một loại vật liệu gốm có thể chịu được nhiệt độ cực cao lên đến 2.000 độ C. Vật liệu này được gọi là Ba2YNbO6, có thể được sử dụng phủ trên cùng trong các lớp phủ chắn nhiệt cho động cơ máy bay và turbine khí.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 2.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Ceramics International và đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ cả giới chuyên môn cũng như những người ngoài ngành.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 3.

Máy bay và động cơ hiện đại đòi hỏi vật liệu có khả năng hoạt động ở nhiệt độ trên 1.200 độ C. Lớp phủ zirconium dioxide hiện nay bị mất đi các đặc tính khi quá nhiệt, dẫn đến làm giảm tuổi thọ động cơ.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 4.

Các nhà khoa học từ Skoltech và Viện Hóa học Vô cơ A.V. Nikolaev thuộc Chi nhánh Siberia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã áp dụng một phương pháp toàn diện khi kết hợp mô hình hóa bằng siêu máy tính và các thí nghiệm thực tế.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 5.

Sử dụng máy học và động lực học phân tử, các nhà nghiên cứu đã tính toán độ dẫn nhiệt và hệ số giãn nở nhiệt của vật liệu. Sau đó, các chuyên gia đã tổng hợp bột và sản xuất mẫu gốm có mật độ cao.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 6.

Trong những cuộc thí nghiệm, gốm không bị nóng chảy ngay cả khi được nung nóng đến 2.000 độ C, chứng tỏ tính ổn định nhiệt của vật liệu mới ở mức rất cao.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 7.

Độ dẫn nhiệt của vật liệu ở nhiệt độ hoạt động 1.000 độ C chỉ xấp xỉ 1,9 W/(mK), thấp hơn tiêu chuẩn hiện hành.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 8.

Hệ số giãn nở nhiệt gần bằng độ giãn nở của kim loại cánh turbine, giúp ngăn ngừa nứt vỡ trong chu kỳ gia nhiệt và làm nguội. Các tính chất cơ học bao gồm độ cứng và độ cứng nano đều tương đương với các vật liệu hiện có.

Nga phát triển vật liệu gốm chịu nhiệt cho động cơ máy bay Nga thế hệ mới - Ảnh 9.

Như đại diện của Skoltech đã nhấn mạnh, sự phát triển mới này mở ra triển vọng tạo ra động cơ thế hệ tiếp theo với hiệu suất cao, tiêu thụ nhiên liệu ít và tuổi thọ dài hơn.

