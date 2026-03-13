Nga phát triển vật liệu gốm có thể chịu được nhiệt độ 2.000 độ C
Bạch Dương |
Loại vật liệu mới sẽ được sử dụng để làm lớp phủ cho động cơ máy bay phản lực do Nga chế tạo để bảo vệ chống quá nhiệt.
