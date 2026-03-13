Các nhà khoa học Nga đã phát triển một loại vật liệu gốm có thể chịu được nhiệt độ cực cao lên đến 2.000 độ C. Vật liệu này được gọi là Ba2YNbO6, có thể được sử dụng phủ trên cùng trong các lớp phủ chắn nhiệt cho động cơ máy bay và turbine khí.