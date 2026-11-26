Khí tài do Nga phát minh có thể đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực tái chế nhiên liệu hạt nhân.

Tổ hợp Khai thác và Hóa chất (MCC, thuộc Tập đoàn Rosatom) đã chế tạo máy đo mật độ đầu tiên của Nga, nó có khả năng "nhìn thấy" uranium và plutonium xuyên qua thành ống.

Mục tiêu của khí tài này là xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng (SNF) như một nguồn tài nguyên có giá trị: Các vật liệu có giá trị được chiết xuất từ đó và sử dụng trong chu trình nhiên liệu thứ hai, tiêu thụ nguyên liệu uranium hiệu quả hơn và giảm khối lượng chất thải cần xử lý cuối cùng.

Máy đo mật độ đầu tiên do Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Tổ hợp Khai thác và Hóa chất (MCC, thuộc Tập đoàn Rosatom)

Ý nghĩa cốt lõi của bước tiến công nghệ này nằm ở việc xem nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng (SNF) như một nguồn tài nguyên giá trị thay vì chỉ là phế liệu.

Từ nguồn nhiên liệu đã qua sử dụng, các vật liệu quý giá có thể được tách chiết và đưa trở lại chu trình nhiên liệu tái sinh, giúp khai thác nguồn nguyên liệu urani hiệu quả hơn đồng thời thu hẹp khối lượng chất thải cuối cùng cần đưa đi cô lập vĩnh viễn.

Điểm sáng về mặt kỹ thuật của máy đo mật độ mới (hay mật độ kế) là phương pháp đo lai kết hợp đồng thời cả tia X lẫn bức xạ gamma.

Ảnh minh họa.

Nhờ đó, máy đo mật độ có thể xác định nồng độ uranium và plutonium ngay trong các dung dịch sinh ra từ quá trình tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, thậm chí "nhìn" xuyên qua thành ống mà không cần tới những bước xử lý mẫu phức tạp hay hóa chất phản ứng.

Cách tiếp cận này không chỉ cho độ chính xác cao hơn so với các phương pháp hiện hành mà về lâu dài còn có thể thay thế nhiều quy trình riêng lẻ, giúp giảm bớt khối lượng thao tác phân tích.

Song song với hiệu quả đo đạc, yếu tố an toàn cho nhân sự vận hành cũng được đặt lên hàng đầu.

Thiết bị giúp cắt giảm số lần thao tác trực tiếp trên các mẫu có mức phóng xạ cao; khi được tích hợp vào buồng thí nghiệm chuyên dụng, kỹ thuật viên có thể xử lý từ xa thông qua tay máy điều khiển, qua đó hạ thấp mức phơi nhiễm bức xạ cho người làm việc.

Khác với nhiều giải pháp tương tự từng phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, tổ hợp thiết bị này được nội địa hóa hoàn toàn với các đầu dò và ống phát tia X sản xuất trong nước, loại bỏ sự lệ thuộc của Nga vào nguồn linh kiện nhập khẩu.

Việc đưa vào thử nghiệm thành công một hệ thống đo lường "thuần nội địa" cho thấy nỗ lực tự chủ công nghệ trong mắt xích tái chế nhiên liệu hạt nhân, nơi từng phép đo chính xác và an toàn đều mang ý nghĩa quyết định cho cả chu trình vận hành khép kín.

Tham khảo: FT