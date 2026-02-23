Nga phản ứng nếu Estonia cho phép NATO lưu trữ vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov.

Các thành viên châu Âu trong khối do Mỹ dẫn đầu đã thảo luận về việc mở rộng khả năng răn đe hạt nhân như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, được biện minh bằng điều mà các quan chức phương Tây mô tả là "mối đe dọa từ Nga" - một tuyên bố mà Moscow đã bác bỏ là "vô lý".

“Chúng tôi không đe dọa Estonia, hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, nhưng sẽ luôn làm những gì cần thiết để đảm bảo an ninh của chính mình. Và nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia để nhắm vào Nga, thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi cũng sẽ nhắm vào lãnh thổ Estonia”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin hôm 22/2, ông đồng thời nói thêm rằng, Tallinn “cần phải hiểu rõ điều đó”.

Phản ứng này của Nga được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Estonia, Margus Tsahkna, cho biết, Tallinn không phản đối ý tưởng đặt vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ nước này, đồng thời nói thêm rằng, quốc gia này sẽ sẵn sàng nếu khối này quyết định triển khai chúng tại đó.

Estonia là một trong những nước ủng hộ hàng đầu của Ukraine, và đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, viện dẫn mối đe dọa được cho là từ một cuộc tấn công của Nga.

Năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất”, và cáo buộc nước này “lan truyền những lời đồn thổi và thông tin sai lệch” về Nga.

Estonia không phải là thành viên NATO châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân bằng cách này hay cách khác.

Đầu tháng 2/2026, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã đề xuất rằng, Ba Lan nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich giữa tháng Hai rằng, ông đã thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân ở cấp độ EU với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trước đó, một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng của ông cho rằng, Berlin nên được tiếp cận với vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.