Nga phản hồi đề xuất ngừng bắn dịp Giáng sinh của Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Phát biểu ngày 15/12 trong chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong dịp Giáng sinh.

Khi được hỏi về ý tưởng này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Câu hỏi bây giờ là liệu chúng ta, như Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, có đạt được thỏa thuận hoà bình hay không”.

Theo ông Peskov, Nga khó có thể tham gia một thỏa thuận ngừng bắn như vậy nếu Ukraine tập trung vào “các giải pháp ngắn hạn, không khả thi” thay vì một giải pháp lâu dài.

“Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn để cho Ukraine có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc tiếp tục giao tranh”, ông Peskov nói với các phóng viên.

“Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc xung đột này, đạt được mục tiêu của mình, bảo vệ lợi ích của mình và đảm bảo hòa bình ở châu Âu trong tương lai. Đó là những gì chúng tôi muốn”.

Cũng theo ông Peskov, Mátxcơva vẫn chưa xem xét chi tiết các đề xuất về đảm bảo an ninh mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể áp dụng cho Ukraine.

"Chúng tôi chưa xem bất kỳ văn bản nào. Khi nào có văn bản, chúng tôi sẽ phân tích”, ông Peskov nói.

Sau cuộc đàm phán hôm 15/12 ở Berlin, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một tuyên bố chung. Trong đó, các bên tin rằng những đảm bảo cho Kiev nên bao gồm việc thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu lãnh đạo trong khuôn khổ "liên minh tự nguyện" với sự hỗ trợ của Mỹ. Các lực lượng này sẽ hỗ trợ tái thiết quân đội Ukraine, đảm bảo kiểm soát không phận và an ninh hàng hải của Ukraine thông qua các hoạt động trong lãnh thổ Ukraine.