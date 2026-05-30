Binh sĩ Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Điều cần thiết

Theo Giáo sư Dmitry Trenin, Chủ tịch của Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga (RIAC), sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình thường được trình bày như một sự lựa chọn đơn giản và rõ ràng, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, đó lại là một sự lựa chọn sai lầm.

Nếu chiến tranh chỉ được hiểu là xung đột vũ trang, thì cuộc chiến hiện tại với Ukraine có lẽ sẽ kết thúc trong tương lai gần vì một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài vô thời hạn không nằm trong lợi ích của Nga.

Điều cần thiết là một chiến thắng và một chiến thắng như vậy là khả thi, miễn là các quyết định cần thiết được đưa ra cả trong nước và trên chiến trường.

Nhưng hòa bình hoàn toàn sẽ không đến và ngay cả sau khi tiếng súng im lặng. Sự đối đầu với phương Tây sẽ tiếp tục trên nhiều lĩnh vực và dưới nhiều hình thức.

Cuộc đấu tranh này sẽ kéo dài và đòi hỏi điều mà Nga đã thiếu quá lâu: Việc thiết lập mục tiêu dài hạn và một chiến lược nghiêm túc để đạt được các mục tiêu quốc gia. Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nước Nga thành một quốc gia văn minh.

Ý tưởng này đã được tuyên bố nhưng chưa được định nghĩa rõ ràng và nó phải bao gồm việc tạo ra một xã hội dựa trên sự đoàn kết giữa các công dân và các giá trị được họ chia sẻ rộng rãi, như đức tin, tự do, gia đình và công lý.

Dự án như vậy chắc chắn đặt ra câu hỏi về sự đổi mới sâu sắc trong hệ thống kinh tế và chính trị của đất nước.

Đây không thể chỉ là dự án của riêng giới tinh hoa. Tất nhiên, bản thân giới tinh hoa cũng cần được đổi mới, không chỉ đơn thuần là đổi mới thế hệ. Họ cũng cần những cơ chế tự đổi mới mới và một mối quan hệ khác với xã hội rộng lớn hơn.

Chế độ trọng dụng nhân tài là cần thiết, nhưng chưa đủ và trong khi năng lực và tính chuyên nghiệp rất quan trọng, thì các giá trị và tinh thần phục vụ cũng vậy.

Chỉ trong những điều kiện này, một dự án quốc gia mới không còn là một bài tập trí tuệ mà trở thành một ý tưởng có khả năng, nói theo cách quen thuộc, thu hút quần chúng, và chỉ một ý tưởng như vậy mới có thể biến đổi nước Nga.

Như vậy, có thể nói rằng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (Chiến tranh thế giới thứ hai), với tất cả những thử thách, hy sinh và mất mát, không chỉ là một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mà còn là khúc dạo đầu cho việc nước Nga và người dân nước này đạt được một phẩm chất mới.

Bản chất nội tại của nhà nước và xã hội sẽ định hình vị thế của Nga trên thế giới và một nước Nga đổi mới sẽ có thể đóng vai trò là một cực mạnh hơn, theo đúng nghĩa đen của từ này.

Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất là tránh bị ép buộc phải liên minh với một trong hai khối địa kinh tế và địa chính trị lớn: Khối Euro-Atlantic hoặc Trung Quốc.

Mục tiêu cuối cùng

Mức độ rủi ro trong cuộc đối đầu với phương Tây là vô cùng cao. Bất chấp những lời bàn tán về khả năng nối lại đối thoại giữa Liên minh châu Âu và Nga, không ai ở Tây Âu thực sự sẵn sàng đàm phán với Nga.

Mục tiêu của đối thủ nhắm vào Nga, giới tinh hoa toàn cầu hóa phương Tây, như Tổng thống Vladimir Putin đã định nghĩa, không phải là thỏa hiệp mà là đè bẹp Nga.

Điều này cần được hiểu rõ vì mục tiêu không chỉ đơn thuần là thay đổi chế độ, mà là phá hủy Nga với tư cách là một cường quốc độc lập lớn trên trường quốc tế.

Trong cuộc đấu tranh này, Nga trước hết phải dựa vào chính mình. Belarus là một phần của tổ quốc chung của Nga, như Tổng thống Alexander Lukashenko đã nói và tình anh em trong chiến đấu với Triều Tiên đã được củng cố bằng máu.

Nga đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, mối quan hệ này đang tiếp tục mở rộng và sâu sắc hơn, nhưng Nga cũng phải hiểu Trung Quốc luôn hành động trước hết vì lợi ích quốc gia của mình.

Điều tương tự cũng đúng với các đối tác khác của Nga trong CSTO, Liên minh Kinh tế Á Âu, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS và đa số toàn cầu rộng lớn hơn.

Trong 3 thế hệ sau Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người Nga lớn lên trong điều kiện an ninh bên ngoài. Ban đầu, sự an ninh này dựa trên sự ổn định chiến lược và răn đe hạt nhân lẫn nhau với Mỹ, và sau đó nó được duy trì bởi quan hệ đối tác và hợp tác trong một thế giới mà chiến tranh quy mô lớn được coi là lỗi thời.

Thế giới đó đã qua rồi. Mô hình an ninh cũ đã trở nên lỗi thời và giờ đây Nga phải đối mặt với một thực tế mới và khó chịu: Chiến tranh trong thời bình, hay hòa bình trong thời chiến.

Nga phải chấp nhận thực tế này, trải qua một cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn và vượt qua nó để trở nên mạnh mẽ và chiến thắng. Đó là con đường phía trước và không có đường quay lại. Lựa chọn duy nhất khác là suy thoái.