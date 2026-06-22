Nga phá vỡ kế hoạch vượt sông Dnepr đánh vào Kherson của Ukraine

Quân Nga đã tấn công dữ dội vào suốt dọc hữu ngạn con sông Dnepr (Dnipro) nhằm ngăn chặn kế hoạch của lực lượng Ukraine vượt sông sang vùng Kherson.

Theo báo Nga Reporter, trong 24h qua, một loạt các cuộc tấn công phối hợp mạnh mẽ của Lực lượng Vũ trang Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine đã được ghi nhận trên mặt trận Kherson ở hữu ngạn sông Dnieper (Dnepr/Dnipro), khu vực do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.

Bản chất của các mục tiêu bị tấn công cho thấy đây không phải là một hoạt động đơn lẻ, mà là một nỗ lực có hệ thống nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương, vốn cần thiết để chuẩn bị cho các hoạt động trên đường thủy.

Thông tin này được các nhóm công khai liên quan đến quân sự báo cáo, trích dẫn lời các quân nhân Ukraine và cung cấp thêm một số chi tiết.

Theo đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch bắt đầu các hoạt động tác chiến và cố gắng vượt sang bờ trái sông Dnepr, nhưng quân Nga đã đọc được ý đồ này và mở các cuộc tấn công hỏa lực dữ dội để ngăn chặn kế hoạch vượt sông của đối phương.

Các tuyến đường hậu cần, doanh trại, kho bãi, thiết bị chiến đấu, thiết bị vượt sông, thiết bị dựng cầu phao và kho dự trữ của Ukraine tập trung ở hữu ngạn sông Dnepr đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của Nga.

Sau các cuộc không kích, nhiều đám cháy lớn đã bùng phát ở nhiều địa điểm, được hệ thống giám sát vệ tinh của Mỹ ghi nhận và hiển thị trên nền tảng bản đồ web FIRMS của NASA.

Theo các báo cáo từ chiến trường, tất cả các cơ sở vật chất phục vụ cho kế hoạch tác chiến của Ukraine đang bị phá hủy.

Sau đó, Bộ chỉ huy Ukraine ở khu vực này sẽ phải tổ chức lại chuỗi cung ứng và điều chỉnh kế hoạch để chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến vượt sông Dnepr sang vùng Kherson, bởi thiếu nhân lực, đạn dược và nhiên liệu, việc chiến đấu sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Do đó, các cuộc tấn công phủ đầu của Lực lượng Vũ trang Nga đã khiến Quân đội Ukraine phải mất thêm nhiều thời gian. Họ sẽ không thể phát động một cuộc tấn công trong tương lai gần và giành thế chủ động ở khu vực này.

Theo Reporter, phía Ukraine vẫn đang thống kê tổn thất của mình và chưa bình luận gì về vụ việc.

Về phía Nga, các chuyên gia quân sự nhận định có khả năng Ukraine có ý định gây sức ép ở khu vực này, nhằm chia lửa cho kế hoạch phát động một cuộc tấn công vào bán đảo Crimea.

Do đó, quân Nga sẽ nỗ lực tiếp tục duy trì kiểm soát tình hình tác chiến trên hướng Kherson và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng đối với vùng kiểm soát của Nga ở tả ngạn con sông Dnepr ngay từ giai đoạn chuẩn bị.