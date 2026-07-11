Nga phá tan ‘Chiến dịch Mạng nhện 2’ của Ukraine

Nga đã phá tan cái gọi là “Chiến dịch Mạng nhện 2” của Ukraine, âm mưu sử dụng 13 UAV để tấn công sân bay quân sự Rostov-Tsentralny của Nga.

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), các cơ quan an ninh của chính quyền Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm phá hủy sân bay quân sự Rostov-Tsentralny (ở thành phố Rostov-on-Don (Rostov-na-Donu), tỉnh Rostov của Nga.

Đại diện của FSB giải thích rằng, Ukraine có kế hoạch vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng của sân bay, tiêu diệt nhân viên Lực lượng Vũ trang Nga và hầu hết tất cả máy bay đóng tại sân bay, nhưng âm mưu này đã bị các cơ quan tình báo và an ninh Nga chặn đứng.

Cơ quan tình báo Nga cho biết, phương thức tấn công của đối phương tương tự như “Chiến dịch Mạng nhện” (Operation Spiderweb) hồi tháng 6/2025, tấn công vào các sân bay chiến lược của Nga.

Vào ngày 1/6 năm ngoái, chiến dịch mang mật danh “Mạng nhện” của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, đã thành công trong việc sử dụng UAV để tấn công vào một số sân bay của máy bay ném bom chiến lược - một trong 3 yếu tố cấu thành lực lượng răn đe hạt nhân của Nga, phá hủy một số máy bay ném bom.

Ukraine dự định triển khai 13 máy bay không người lái FPV trang bị trí tuệ nhân tạo, mỗi chiếc mang tải trọng đạn tương đương hơn 1kg thuốc nổ TNT để đánh vào sân bay.

Cơ quan An ninh Nga đã xác định được một công dân Nga đã bị cơ quan tình báo Ukraine móc nối và dự định sử dụng làm nhân tuyển của cuộc tấn công ồ ạt bằng UAV FPV vào sân bay này.

Tuy nhiên, sau khi nhận được lời đề nghị từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, người đàn ông này đã báo cáo vụ việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga.

Sau khi các máy bay không người lái bị phát hiện và vô hiệu hóa, và khoản tiền ứng trước (20% tiền thưởng đã hứa) được nhận, liên lạc với tình báo nước ngoài đã bị cắt đứt.

FSB lưu ý các nỗ lực để xác định tất cả các tình tiết và những người liên quan vẫn đang được tiến hành; luật pháp Nga cho phép những người tự nguyện từ bỏ tội phạm và hỗ trợ ngăn chặn tội phạm đó được miễn trách nhiệm hình sự.

“Theo ghi chú của Điều 205 Bộ luật Hình sự Nga, người tham gia chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố được miễn trách nhiệm nếu họ đã góp phần ngăn chặn nó và hành động của họ không cấu thành bất kỳ tội phạm nào khác", thông báo của FSB nêu rõ

Sân bay Rostov-Tsentralny (Rostov-on-Don North) là căn cứ của Trung đoàn Hàng không Vận tải Hỗn hợp Độc lập số 30 thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS), với các loại máy bay như An-12, An-26, An-148, Il-20M và một số trực thăng Mi-24, Mi-26.

Rostov-Tsentralny được xác định là sân bay của căn cứ không quân vận tải và trinh sát, nên nếu Ukraine thành công trong kế hoạch này, họ sẽ làm gián đoạn một phần năng lực vận tải của Nga cho chiến trường Ukraine, đồng thời tạo tiếng vang lớn về chính trị, hậu thuẫn cho các cuộc thảo luận trên bàn đàm phán với cả Nga và Mỹ.