Nga nói thẳng về vai trò của Armenia đối với phương Tây

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin.

Phương Tây đang sử dụng Armenia như một “công cụ” trong cuộc đấu tranh địa chính trị nhằm đối đầu với Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói trong cuộc phỏng vấn với TASS.

“Gần đây, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói trong một cuộc phỏng vấn rằng lập trường của Armenia không hàm ý gây tổn hại đến lợi ích của Nga. Tuy nhiên, chúng tôi thấy Yerevan đang đẩy nhanh việc xích lại gần phương Tây về quân sự - chính trị và kinh tế, với các quốc gia và các tổ chức”, ông Galuzin nói.

Thứ trưởng Nga nói thêm: “Chúng tôi đã nhiều lần nói với các đối tác Armenia về điều họ cũng không còn che giấu, đó là đối với phương Tây, Armenia là một công cụ trong cuộc đấu tranh địa chính trị của họ, trong sự đối đầu với Moscow.”

Nga nhắc sự “không tương thích” giữa EU và EAEU

Theo ông Galuzin, Yerevan hiểu rõ những đánh giá mang tính nguyên tắc của Moscow về việc Armenia gia nhập Liên minh châu Âu (EU) là không tương thích với tư cách thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Ông nhấn mạnh rằng nếu Yerevan chuyển sang khung quy định của một liên kết hội nhập khác, Armenia sẽ không thể bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực và quy định của EAEU, kéo theo “những hệ quả tương ứng”.

“Chúng tôi kỳ vọng Armenia sẽ xuất phát từ cách tiếp cận thực dụng: Tốc độ tăng trưởng cao của kinh tế Armenia, lạm phát thấp, đồng tiền quốc gia vững mạnh và một thị trường rộng lớn cho sản phẩm Armenia - tất cả đều được bảo đảm nhờ hợp tác với Nga và trong khuôn khổ EAEU”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định.

Moscow khẳng định Armenia là “đồng minh tự nhiên” ở Nam Kavkaz

Ông Galuzin cho biết, như trước đây, Nga vẫn coi Yerevan là đồng minh tự nhiên của Moscow tại Nam Kavkaz. Ông nhắc lại rằng vị thế chiến lược của quan hệ Nga - Armenia được ghi nhận trong một khuôn khổ pháp lý vững chắc.

“Chúng tôi luôn ủng hộ một nhà nước Armenia mạnh và thực sự có chủ quyền. Chúng tôi tin rằng không có lựa chọn thay thế cho hợp tác đồng minh giữa Nga và Armenia", ông nói.

Theo Thứ trưởng Nga, quan hệ gắn bó bền chặt giữa các quốc gia và nhân dân tại các quốc gia đó phần lớn tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Armenia và của cả khu vực. Hợp tác song phương và phối hợp làm việc trong khuôn khổ các cấu trúc Á - Âu chung là chìa khóa cho sự thịnh vượng tương lai của Armenia.”