Nga nối lại các cuộc tấn công lưới điện của Ukraine

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov hôm thứ Hai (2/2) cho biết: "Do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng, người dân ở các vùng Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Cherkasy rơi vào tình trạng mất điện. Công tác khôi phục đang được tiến hành tại nhiều cơ sở năng lượng bị hư hại".

Tại Kiev, tình trạng thiếu điện vẫn đang diễn ra. Thủ đô của Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cắt điện luân phiên theo giờ cho đến khi hệ thống điện được vận hành ổn định trở lại.

Ngoài ra, ông Nekrasov cho biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng khiến hơn 160 khu dân cư tại các vùng Odesa, Mykolaiv và Kirovohrad chưa thể khôi phục điện. Ông nhấn mạnh, các nhân viên ngành điện lực đang làm việc liên tục ngày đêm để sửa chữa các đường dây bị hư hỏng.

"Khi tình hình ổn định trở lại, người dân sẽ được cung cấp điện theo lịch trình dự kiến hàng giờ", Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine cho biết.

Cũng trong hôm thứ Hai, Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông Không quân Ukraine cho biết, trong năm 2025, Nga đã gia tăng tần suất tấn công các mục tiêu năng lượng của Ukraine bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, đồng thời sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái.

Theo Đại tá Ihnat, rất nhiều máy bay không người lái các loại như Shahed, Italma, Gerbera đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, các loại UAV như Molniya và Lancet cũng được lực lượng Nga triển khai tại khu vực tiền tuyến. Trong những đợt tấn công quy mô lớn, số lượng UAV có thể lên tới 500 chiếc hoặc hơn.

Trưởng phòng Truyền thông Không quân Ukraine cho rằng điều này gây áp lực lớn lên khả năng phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là khi các cuộc tấn công tập trung vào một khu vực cụ thể. Trong những trường hợp đó, Ukraine buộc phải huy động toàn bộ các phương tiện phòng không hiện có, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không, không quân, tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động và máy bay không người lái đánh chặn.