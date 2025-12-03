Nga nói 'chưa đạt được thỏa hiệp nào' sau cuộc gặp phái đoàn Mỹ

Ông Ushakov đưa ra bình luận này sau cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ giữa Tổng thống Nga Putin, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Wtikoff. Cuộc hội đàm kết thúc sau nửa đêm, theo giờ địa phương.

“Cho đến nay, các bên vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào”, ông Ushakov nói và cho biết thêm rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa được lên kế hoạch. "Chúng tôi thảo luận về nội dung, chứ không thảo luận về cách diễn đạt và giải pháp cụ thể. Các bên nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump - Jared Kushner. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Ushakov, một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận, nhưng một số khác thì không. Ông lưu ý rằng vấn đề lãnh thổ cũng đã được thảo luận tại cuộc họp.

Trả lời câu hỏi liệu hòa bình đã tiến gần hơn hay xa hơn sau các cuộc đàm phán này, ông Ushakov nói: "Chắc chắn là không bị đẩy xa hơn".

Đáng chú ý, theo ông Ushakov, phái đoàn Mỹ đã gửi cho các đối tác Nga thêm bốn tài liệu liên quan đến giải pháp khả thi cho cuộc xung đột Ukraine.

Đặc phái viên Nga Dmitriev cho biết cuộc họp diễn ra "hiệu quả”, trong khi Đặc phái viên Mỹ Witkoff ngay lập tức đến khu vực đại sứ quán Mỹ.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và phái đoàn Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trước khi gặp ông Witkoff, Tổng thống Putin đã chỉ trích các đồng minh của Kiev ở châu Âu, viện dẫn việc họ không nhìn nhận thực tế và cáo buộc họ cố gắng phá vỡ tiến trình do Mỹ dẫn đầu.

Ông Putin cũng cảnh báo sẽ chặn đường tiếp cận hàng hải của Ukraine, nếu các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái vào tàu thuyền từ các nước thứ ba chở dầu của Nga tiếp tục tái diễn.