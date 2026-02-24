Nga: Nổ ở trung tâm Moscow, nghi phạm kích nổ ngay cạnh xe tuần tra cảnh sát

Bộ Nội vụ Nga cho biết, một người đàn ông đã kích nổ một thiết bị nổ bên cạnh xe tuần tra của cảnh sát ở trung tâm Moscow vào sáng sớm thứ Ba, khiến một sĩ quan thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra ngay sau nửa đêm tại quảng trường ga tàu Savyolovsky, theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Nga. Ga Savyolovsky, ở phía bắc Moscow, là một trong những đầu mối đường sắt chính của thủ đô.

Tuyên bố cho biết, kẻ tấn công đã tiếp cận các sĩ quan cảnh sát giao thông đang ngồi trong xe tuần tra của họ và sau đó kích nổ thiết bị, đồng thời cho biết thêm rằng kẻ tấn công đã tử vong ngay tại hiện trường.

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, chiếc xe tuần tra bị nhắm mục tiêu đã bị hư hại nặng nhưng không bốc cháy. Các phương tiện truyền thông địa phương đã đăng tải hình ảnh cho thấy một chiếc xe cảnh sát bị vỡ cửa kính gần đường ray.

Khu vực đã được cảnh sát phong tỏa và nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường.

Ban đầu, Bộ cho biết thủ phạm đã bỏ trốn. Vài phút sau, họ cho biết người đàn ông đã được tìm thấy đã chết tại hiện trường sau khi kiểm tra hiện trường và xem lại đoạn phim giám sát.

Các nhà chức trách chưa cung cấp ngay lập tức thông tin chi tiết về chất nổ hoặc động cơ của kẻ tấn công.

Ủy ban điều tra của Nga cho biết đã mở một vụ án về tội cố ý giết người và tội tàng trữ trái phép thiết bị nổ.

Đã có một loạt vụ ám sát các quan chức quân đội Nga ngay trên lãnh thổ Nga trong thời gian chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài 4 năm năm của Moscow tại Ukraine.

Trước đó, hồi tháng 12 năm 2025, hai sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở phía nam Moscow khi họ cố gắng chặn một người khả nghi gần xe của họ, gần địa điểm một tướng Nga bị giết vài ngày trước đó.

Đầu tháng này, ngày 6/2, Trung tướng Vladimir Alekseev - Phó Cục trưởng thứ nhất Tổng cục Tình báo Nga (GRU) - đã bị bắn nhiều phát vào lưng bên ngoài nhà riêng ở phía tây thủ đô, trong một vụ việc nghi là ám sát.