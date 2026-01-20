Nga nhận tin vui từ EU, Pháp 'góp công' lớn

Liên minh châu Âu (EU) đã chi khoảng 7,2 tỷ Euro (7,8 tỷ USD) mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào năm 2025, phân tích của tổ chức Urgewald cho biết.

EU tiếp tục duy trì nhập khẩu LNG của Nga, phần lớn từ dự án Yamal trọng điểm của Moscow ở Bắc Cực bất chấp lệnh cấm dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2027. Năm ngoái, khối này đã nhận 207 lô hàng LNG Nga từ Yamal.

Các số liệu, dựa trên dữ liệu của Kpler, cho thấy các khách hàng EU đang chạy đua mua khí đốt từ Yamal LNG trước thời hạn cấm, ngay cả khi Brussels tuyên bố cam kết chính trị về việc loại bỏ dần khí đốt của Nga và hạn chế doanh thu xuất khẩu năng lượng của Moscow sau cuộc xung đột với Ukraine.

Dữ liệu do Kpler tổng hợp và Urgewald phân tích cho thấy nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Yamal của EU vào năm 2025 vẫn ở mức cao gần kỷ lục và tương đương với năm 2024 khi nhập khẩu LNG từ Nga vượt mức trước chiến sự.

Năm 2024, EU chi 6,3 tỷ euro nhập khẩu LNG Nga. Việc tăng mua của EU cho thấy nhập khẩu LNG ngày càng trở thành 1 kênh tiêu thụ quan trọng đối với khí đốt Nga khi nguồn cung qua đường ống bị gián đoạn.

“Trong khi Brussels ăn mừng thỏa thuận mới nhất về việc loại bỏ dần khí đốt của Nga, các cảng của chúng ta vẫn tiếp tục đóng vai trò là mạch máu hậu cần cho nhà ga LNG lớn nhất của Nga, Yamal”, Sebastian Rötters từ Urgewald nhận định.

Dự án khí hóa lỏng Yamal, nằm ở vùng Bắc Cực của Nga và thuộc sở hữu đa số của Novatek cùng với các đối tác nước ngoài, đã trở thành trụ cột trong chiến lược xuất khẩu khí đốt của Moscow. Do các đường ống dẫn khí đến châu Âu phần lớn bị đóng cửa, các lô hàng khí hóa lỏng vận chuyển từ Yamal vẫn tiếp tục được khách hàng tại EU sẵn sàng mua.

Urgewald cho biết, Pháp là khách hàng mua LNG lớn nhất của khối, chiếm 41,7% lượng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng Yamal của EU thông qua 2 cảng chính là Dunkirk và Montoir-de-Bretagne. Tây Ban Nha, Bỉ và Hà Lan cũng nằm trong số những khách hàng chính.