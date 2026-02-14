Nga nhận tin buồn từ Trung Quốc

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã giảm nhẹ trong năm 2025, xuống còn 228 tỷ USD, theo số liệu chính thức được công bố mới đây.

Dù sụt giảm so với giai đoạn bùng nổ trước đó, con số này vẫn cao hơn mục tiêu 200 tỷ USD mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Moscow vào tháng 6/2019.

Thực tế, mốc 200 tỷ USD đã được 2 nước vượt qua sớm hơn dự kiến 1 năm, vào năm 2023, trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương tăng tốc nhanh chóng sau khi Nga hứng chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Khi các thị trường châu Âu và Mỹ thu hẹp cửa với Moscow, dòng hàng hóa và năng lượng của Nga đã chuyển hướng mạnh sang Trung Quốc, kéo theo sự gắn kết kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nền kinh tế.

Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2022 mà kim ngạch thương mại hai chiều không còn tăng vọt. Dù vậy, mức 228 tỷ USD vẫn giữ Nga trong nhóm đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc, đặc biệt ở vai trò nhà cung cấp dầu mỏ, khí đốt và than đá - những nguồn tài nguyên thiết yếu mà Trung Quốc vẫn thiếu hụt.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Kể từ khi hai nhà lãnh đạo tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” trong chuyến thăm Moscow của ông Tập Cận Bình vào tháng 3/2023, kim ngạch song phương đã tăng vọt. Hàng hóa Trung Quốc, từ ô tô, máy móc đến thiết bị điện tử, tràn vào thị trường Nga, lấp đầy khoảng trống do các doanh nghiệp phương Tây rút lui.

Dù vậy, xét trong tổng thể, quy mô thương mại Nga - Trung vẫn chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc. Năm 2025, tổng giá trị thương mại hàng hóa của Trung Quốc vượt 5.000 tỷ USD. So với mức 228 tỷ USD với Nga, con số này chỉ tương đương hoặc nhỉnh hơn không nhiều so với thương mại của Trung Quốc với Thái Lan. Mức trên cũng thấp hơn đáng kể so với thương mại với EU (khoảng 800 tỷ USD) hay với Mỹ (khoảng 690 tỷ USD sau khi giảm do các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Donald Trump).

Điều đó cho thấy sự phụ thuộc trong quan hệ song phương vẫn nghiêng nhiều về phía Moscow. Nga cần Trung Quốc như một thị trường tiêu thụ và nguồn cung hàng hóa thay thế. Trong khi đó, với Bắc Kinh, Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhưng không phải trụ cột thương mại không thể thay thế.

Tuy kim ngạch năm 2025 giảm nhẹ so với năm trước, mức giao thương hiện tại vẫn cao vượt trội so với giai đoạn trước 2022. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, tổng thương mại giữa hai nước chỉ đạt khoảng 5 tỷ USD, con số khiêm tốn nếu so với mức hàng trăm tỷ USD hiện nay.

Theo bne IntelliNews﻿