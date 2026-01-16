Nga nhận cú sốc nặng

Ngân sách dầu khí của Nga đã chịu một cú sốc nặng nề vào năm 2025. Doanh thu từ lĩnh vực này giảm 24% xuống còn 8,48 nghìn tỷ rúp (tương đương 108,4 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ năm 2020. Điều này rất quan trọng bởi vì dầu khí vẫn chiếm khoảng một phần tư ngân sách liên bang, và ngân sách đó đang bị chi tiêu cho quốc phòng và an ninh với tốc độ chóng mặt.

Điều này không phải vì Nga bơm ít dầu thô hơn. Giá dầu đã giảm hơn 18% vào năm ngoái. Đó là mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Thêm vào đó, đồng rúp mạnh lên cũng là một nguyên nhân. Khi xuất khẩu được định giá bằng đô la, và chi tiêu được tính bằng rúp, một đồng tiền mạnh hơn về cơ bản sẽ làm giảm mạnh doanh thu.

Doanh thu từ dầu khí của Nga cũng thấp hơn mức dự báo trước đó. Ngay cả sau khi chính phủ hạ dự báo dầu khí năm 2025 xuống còn 8,65 nghìn tỷ rúp, giảm từ mức ban đầu là 10,94 nghìn tỷ, doanh thu thực tế vẫn không đạt được mục tiêu.

Năm so sánh được đưa ra là năm 2020, khi doanh thu sụt giảm xuống còn 5,24 nghìn tỷ rúp trong thời kỳ COVID. Nhưng sự so sánh chỉ đúng đến một mức độ nhất định. Năm 2020, nhu cầu giảm mạnh. Trong khi đó, vào năm 2025, dầu mỏ của Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển – dù là về phía Đông – nhưng với giá thấp hơn và biên lợi nhuận mỏng hơn.

Thiệt hại trở nên rõ rệt nhất vào cuối năm. Doanh thu dầu khí tháng 12 giảm xuống còn 447,8 tỷ rúp (khoảng 5,8 tỷ USD), giảm so với gần 800 tỷ rúp cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với mức của tháng 11.

Các chính phủ phương Tây từ lâu đã lập luận rằng việc cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Nga là chìa khóa để kiềm chế việc chi ngân sách cho vụ việc Ukraine. Một số người đã chỉ trích những nỗ lực đó là yếu kém, nhưng dữ liệu mới nhất năm 2025 cho thấy áp lực cuối cùng đã giáng vào điểm yếu của họ – ngân sách.