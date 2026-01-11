Nga nhắm thành phố sát NATO phóng tên lửa siêu thanh, ông Trump nói lời "cay đắng" với đồng minh

Tổng thống Trump: Ông Putin không sợ châu Âu

"Ông Putin không sợ châu Âu. Ông ta sợ nước Mỹ do tôi lãnh đạo. Không có gì phải sợ châu Âu cả", Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Ông cũng nhắc lại tuyên bố rằng châu Âu đã "tụt hậu", trong cuộc chỉ trích mới nhất nhằm vào các đồng minh thân cận nhất của Washington.

Những phát biểu của ông được đưa ra khi Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik mới vào Ukraine, tấn công một thành phố chỉ cách biên giới NATO với Ba Lan 60 dặm.

Moscow tuyên bố vụ phóng được thực hiện để đáp trả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một trong những dinh thự của Vladimir Putin.

Một tòa nhà ở Kiev bị hư hại. Ảnh: NYT

Kiev đã bác bỏ cáo buộc này. Châu Âu lên án vụ tấn công mới nhất của Nga là một "sự leo thang rõ ràng" và cảnh báo đó là một nỗ lực nhằm "gieo rắc nỗi sợ hãi".

Đêm thứ Sáu, Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện 1 cuộc oanh tạc bằng máy bay không người lái và tên lửa, khiến gần 6.000 tòa nhà chung cư ở Kiev mất điện và làm ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 20 người khác bị thương.

Trong khi đó, hôm 10/1, thống đốc vùng Voronezh cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm trước đó đã làm ít nhất 4 người bị thương và gây hư hại các tòa nhà ở thành phố Voronezh, miền nam nước Nga. Một cơ sở dịch vụ khẩn cấp, 7 tòa nhà chung cư và 6 ngôi nhà đã bị hư hại do vụ tấn công, thống đốc Alexander Gusev cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Nga tuyên bố đang sản xuất nhiều tên lửa

Trước đó, Nga đã phóng một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào thành phố Lviv của Ukraine, cách biên giới với Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO, khoảng một giờ lái xe. Điều này gửi đi một tín hiệu về lập trường táo bạo hơn của Nga đối với liên minh quân sự lớn nhất trong lịch sử, vào thời điểm vai trò của Mỹ trong liên minh này đang bị đặt dấu hỏi.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha hôm thứ Sáu phát biểu rằng "một cuộc tấn công gần biên giới EU và NATO như vậy là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên lục địa châu Âu và là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương".

Cao ủy chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cũng nhấn mạnh "việc Nga được cho là sử dụng tên lửa Oreshnik là một sự leo thang rõ ràng chống lại Ukraine và nhằm cảnh báo châu Âu và Mỹ".

Moscow tuyên bố cuộc tấn công này là phản ứng trước việc nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, CIA đã đánh giá rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào khu nhà ở này.

Điện Kremlin tuyên bố nhiều tên lửa Oreshnik đang được sản xuất và một số có thể được đóng tại Belarus, một nỗ lực có thể nhằm làm dấy lên lo ngại rằng tên lửa của họ có thể khiến các thành phố châu Âu không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công.