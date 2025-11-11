Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết: "FSB đã phát hiện, ngăn chặn một hoạt động của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhằm cướp một máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga và đưa nó ra nước ngoài".

Theo nguồn tin, để thực hiện kế hoạch cướp máy bay, các sĩ quan tình báo Ukraine đã cố gắng chiêu mộ phi công Nga, đề nghị trả 3 triệu USD. Các cơ quan đặc nhiệm Ukraine sau đó lên kế hoạch điều động máy bay mang tên lửa Kinzhal đến căn cứ không quân lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thành phố Constanta, Romania. Mục tiêu là khiến chiếc máy bay bị bắn hạ trong không phận Romania, qua đó có thể kích động phản ứng của NATO.

Hiện, phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Đây không phải lần đầu tiên Nga cáo buộc tình báo Ukraine thực hiện phi vụ cướp máy bay quân sự. Trước đó, vào tháng 7/2024, FSB cho biết đã ngăn chặn âm mưu cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của tình báo Ukraine.

MiG-31 là máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Nga do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Được trang bị hệ thống radar và tên lửa tiên tiến, tiêm kích siêu thanh này có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao và tốc độ lớn, khiến nó trở thành một vũ khí tài quân sự đáng gờm trong phòng không hiện đại. Máy bay có thể hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết.

Máy bay sử dụng 2 động cơ Solovyev D-30F6, cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s. MiG-31 có bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km. Tiêm kích đánh chặn này được điều chỉnh để có thể mang các loại tên lửa không đối không và không đối đất, bom và tên lửa đạn đạo siêu thanh.

Kinzhal là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Kinzhal có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m, trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.