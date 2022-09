Nga nêu điều kiện đảm bảo an ninh cho Ukraine

Đầu tuần trước, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố một dự thảo tài liệu phác thảo các khuyến nghị được đề xuất để đảm bảo an ninh cho đất nước. Sputnik cho biết, bên cạnh một số điều khoản, tài liệu nhấn mạnh "khát vọng gia nhập NATO" của Ukraine.



Bộ ngoại giao Nga cho biết, Ukraine sẽ chỉ nhận được sự đảm bảo thực sự về an ninh khi nước này trở lại trạng thái trung lập.

Moscow coi dự thảo an ninh của Kiev là một nỗ lực nhằm nhận được sự đảm bảo an ninh để các nước phương Tây tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

Trước đó, Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã bình luận về dự thảo kế hoạch của Kiev về đảm bảo an ninh, cho biết rằng, bằng việc công bố dự thảo đó, Ukraine đã xác nhận ý định gia nhập NATO. Ông Peskov nhấn mạnh rằng, về điều này, "khó có ai có thể cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo an ninh vững chắc hơn là chính từ sự lãnh đạo của đất nước."

Phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov

Theo Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, Semih Koray, các điều kiện mà Kiev đưa ra trong dự thảo mới nhất của họ đáp ứng lợi ích của Đại Tây Dương chứ không phải của Ukraine.

Vào ngày 13/9, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố một dự thảo đề xuất về đảm bảo an ninh cho Ukraine với tên gọi "Hiệp ước an ninh cho Kiev. Bảo đảm an ninh quốc tế cho Ukraine". Văn kiện nêu ra một loạt điều khoản nhằm đảm bảo an ninh cho Kiev sau khi cuộc khủng hoảng hiện nay kết thúc.

Sputnik nhận định, không giống như các điều khoản đảm bảo an ninh được đề xuất trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức Nga và Ukraine vào tháng 2 và tháng 3, tài liệu mới được công bố thể hiện "nguyện vọng (của Ukraine trong việc) gia nhập NATO và hưởng lợi từ các thỏa thuận phòng thủ chung của khối."