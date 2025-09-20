Đại sứ Nga tại London là ông Andrei Kelin mới đây đã tuyên bố rằng, những nỗ lực của cái gọi là “Liên minh tự nguyện” (hay còn được gọi là “Liên minh Sẵn sàng”) là vô ích, sẽ không có lực lượng nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được phép hiện diện ở Ukraine.

Theo ông, “Liên minh Tự nguyện” không có nguyện vọng xây dựng một nền hòa bình thực sự và thiết lập một quan hệ hữu hảo với Moscow, mà Brussels chỉ đang cố gắng biến Ukraine thành “con nhím thép” luôn sẵn sàng xù lông bắn vào Nga.

“Điều này có nghĩa là họ muốn duy trì một chính phủ với quan điểm chống Nga ở Ukraine, nơi đang đàn áp người dân Nga. Tất nhiên, chúng tôi không thể đồng ý với điều này” - ông Kelin chỉ rõ.

Theo vị Đại sứ Nga tại Anh, Moscow sẽ chỉ đồng ý với một phái bộ gìn giữ hòa bình có tính chất chính danh, và đó phải là lực lượng mà Liên Hợp Quốc thành lập.

Ông nói thêm rằng, lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không thể đóng bất kỳ vai trò gìn giữ hòa bình nào, chỉ có Liên Hợp Quốc với vai trò trung lập và vị thế toàn cầu của mình mới có thể đóng vai trò gìn giữ hòa bình.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận một thỏa thuận cho phép sự hiện diện của các căn cứ NATO và quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, tất cả những điều này đều vô ích. Mọi nỗ lực của liên minh đều vô ích” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu phái bộ ngoại giao Nga tại London, Moscow cần những đảm bảo an ninh nghiêm túc, ví dụ như có thể được cung cấp bởi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Xin nhắc lại rằng, cái gọi là “Liên minh Tự nguyện” hiện đang thảo luận về việc triển khai một lực lượng quân sự nước ngoài đến Ukraine, dường như chủ yếu bao gồm các đơn vị Anh và Pháp.

Đồng thời, London và Paris đã tuyên bố rằng họ muốn nhận được sự đảm bảo cho nhiệm vụ này từ Hoa Kỳ.

Về phần mình, Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga.

Các quan chức chính quyền Moscow tuyên bố, NATO là một khối quân sự của phương Tây, khối này từ trước đến nay đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh nhằm vào các quốc gia khác, nên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không có tư cách trở thành lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.