Các nhà phát triển Nga đã nâng cấp độ chính xác cho tên lửa Iskander-M nhằm đánh sập các cây cầu và đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine.

Các nhà phát triển Nga đã cải thiện độ chính xác của các dòng tên lửa lớp đất đối đất thuộc tổ hợp tên lửa chiến dịch - chiến thuật Iskander, vốn được sử dụng để tập kích các cây cầu tại Ukraine. Thông tin này được tờ báo Anh The Telegraph đăng tải vào ngày 14/11.

Ấn phẩm này tuyên bố: "Tên lửa nâng cấp của Nga đã chia cắt Ukraine làm đôi - tên lửa đạn đạo Iskander-M với hệ thống chỉ thị mục tiêu mới".

Tờ báo viết rằng các quả đạn mới đã được bổ sung đầu tự dẫn quang học và radar. Chúng cho phép kíp vận hành thực hiện các điều chỉnh đối với quỹ đạo bay ngay trong quá trình tên lửa đang lao tới mục tiêu.

Theo trang Gazeta.Ru, tính năng như vậy không chỉ gây khó khăn cho việc dự đoán mục đích thực sự của quả tên lửa mà còn góp phần đánh lừa các hệ thống phòng không.

Ngày 20/10, cổng thông tin Advance.hr đưa tin tình trạng thiếu hụt kéo dài tên lửa dành cho các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ có thể trở thành một bản án chính trị đối với Ukraine.

Trang tin này chỉ ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine khiến nước này không thể chống đỡ trước các tên lửa Iskander, Kinzhal (Dagger) và các loại tên lửa đạn đạo khác. Chúng tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút, trong khi phần lớn các hệ thống phòng không còn lại ở Ukraine không có đủ đặc tính bảo vệ cần thiết.