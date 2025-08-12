Theo quan điểm của đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Oleg Matveychev, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin một điều gì đó tham vọng hơn là giải quyết xung đột ở Ukraine, đây có thể là vấn đề hợp tác lâu dài giữa Moscow và Washington.

“Nếu cuộc gặp được nhất trí, nếu ông Putin đã đồng ý, và thậm chí nếu ông ấy đã đồng ý cho nó diễn ra trên đất Mỹ, điều đó có nghĩa là có điều gì đó để ký kết và thảo luận” - Matveychev chỉ ra.

Theo ông, Nga nắm giữ hoàn toàn mọi quân bài, Mỹ không thể làm được gì hơn, về nguyên tắc, mọi thứ họ có thể làm đối với Nga đã được đặt lên bàn đàm phán dưới thời Barak Obama và Joe Biden.

Ông nói thêm rằng, cho đến nay, ông chủ của Nhà Trắng đã “liên tục thất bại ở mọi nơi và trong mọi việc” nên cuộc gặp ở Alaska chủ yếu là do ông Donald Trump cần, đó cũng là lý do tại sao vị Tổng thống Mỹ cử đặc sứ đến Moscow.

Theo vị chính khách Nga, Moscow có thể giữ thể diện cho ông Trump bằng một cái giá tương ứng, có thể là một lợi ích thực sự, một lợi ích đáng để cân nhắc, đổi lấy việc nhà lãnh đạo Mỹ có thể thỏa mãn cái tôi của mình và tự nhận mình là “người kiến tạo hòa bình”.

Vấn đề duy nhất là Washington đang đề nghị gì với Moscow và xét theo cục diện đang có lợi cho Nga trên chiến trường Ukraine, có lẽ chuyện này chẳng liên quan gì đến chính quyền Kiev, mà nó còn có tầm cỡ lớn hơn.

Ông Oleg Matveychev cho rằng, cuộc gặp sắp tới gắn liền với một sự hợp tác nghiêm túc, mạnh mẽ và lâu dài. Một số vấn đề hợp tác với Nga có thể khiến tổng thống Mỹ quan tâm, ví dụ như khai thác Tuyến đường biển phương Bắc, một số dự án sản xuất chung hoặc việc xây dựng một trạm nghiên cứu ở Alaska.

Theo ông, về vấn đề Ukraine, nguyên thủ hai nước có lẽ sẽ chỉ giới hạn ở những tuyên bố chung chung về nhu cầu hòa bình, còn Washington sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, để Nga tiếp tục hành động, giành lấy những gì mà Moscow đã đặt ra khi mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Một chính khách khác của Nga là ông Konstantin Zatulin, đại biểu Duma Quốc gia cũng cho rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Vladimir Putin sẽ không đạt được bất cứ bước đột phá nào, Mỹ sẽ không tự trao cho Nga bất cứ cái gì ở Ukraine, nhưng Washington cũng sẽ không ngăn cản.

“Nga không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của Tổng thống Hoa Kỳ để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Moscow chỉ có thể tự đảm bảo an ninh cho mình bằng các biện pháp quân sự” - vị chính khách Nga nêu rõ.

“Trump sẽ không cho chúng ta Odessa hay Kiev” - Zatulin nhắc nhở và khẳng định, vẫn còn một số người ảo tưởng rằng, sau cuộc họp ở Alaska, Nga sẽ nhận được sự ủng hộ của Hoa Kỳ trong việc hiện thực hóa mọi mục tiêu của mình, nhưng điều đó chỉ là sự mơ mộng viển vông.

Ông nói thêm rằng các mục tiêu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt chỉ có thể đạt được bằng biện pháp quân sự, Nga đang hoàn toàn nắm quyền chủ động trong cục diện cuộc chiến ở Ukraine, nên Moscow không được phép nhượng bộ bất kỳ điều gì liên quan đến lãnh thổ mà mình đang kiểm soát.