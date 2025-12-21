Ngã mà cũng tao nhã chính là để nói về mỹ nhân này: Đẹp chấn động thị giác, cả MXH toàn lời khen

Ngày 21/12, Tinh Quang Đại Thưởng 2025 chính thức được tổ chức, đánh dấu một trong những sự kiện giải trí được mong chờ nhất cuối năm. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, từ Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Triệu Kim Mạch, Mạnh Tử Nghĩa đến Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Cúc Tịnh Y, Châu Dã…, mang đến không khí đúng nghĩa của một đêm hội toàn sao, nơi danh tiếng và thời trang cùng song hành.

Trước khi các hạng mục giải thưởng được công bố, thảm đỏ luôn là điểm nhấn không thể thiếu của Tinh Quang Đại Thưởng. Đây được xem như "sàn đấu" thời trang nơi dàn nghệ sĩ thỏa sức phô diễn gu ăn mặc qua những thiết kế cầu kỳ và không ít lần gây tranh luận. Châu Dã thu hút mọi ống kính máy quay với bộ trang phục gợi nhớ đến hình tượng nữ tướng Hoà Yến trong Cẩm Nguyệt Như Ca - bộ phim vừa ra mắt mà cô tham gia.

Châu Dã thu hút mọi ống kính máy quay với bộ trang phục gợi nhớ đến hình tượng nữ tướng Hoà Yến

Với chi tiết phần ngực nhô ra cùng chiếc váy corset, Châu Dã mang đến sự phá cách, sáng tạo độc đáo trong thời trang. Bước lên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng, cô nàng khoe ra vẻ đẹp thanh thuần mà lạnh băng, khí chất sang chảnh tràn ngập mỗi khung hình. Tuy nhiên, chiếc voan dài thướt tha đã bị mắc vào một thanh sắt trang trí thảm đỏ đằng sau khiến Châu Dã ngã ngửa ra sau.

Châu Dã gặp sự cố trang phục tại thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng