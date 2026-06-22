Nga lo ngại ông Trump sẵn sàng tịch thu tiêm kích Su-30MK2V từ Venezuela và giao cho Ukraine

GD&TĐ - Nga đang lo ngại kịch bản Ukraine sẽ nhận được tiêm kích Su-30MK2 từ Venezuela và sử dụng để chống lại họ.

Venezuela hiện đang sở hữu ít nhất 92 xe tăng T-72B1V với tình trạng kỹ thuật không rõ, được nhận từ Nga theo hợp đồng ký năm 2009, cùng với 100 xe chiến đấu bộ binh BMP-3M, 114 xe bọc thép chở quân BTR-80A (8x8), 48 pháo tự hành Msta-S 152mm và 13 cối tự hành 2S23 Nona-SVK 120mm.

Cách đây vài năm, Nga cũng đã chuyển giao 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt 300mm loại 9A52 BM-30 Smerch cho Caracas.

Ngoài tất cả những vũ khí này, Nga còn tặng cho Venezuela rất nhiều đạn dược, cũng như thiết bị mô phỏng để huấn luyện kíp chiến đấu.

Nòng cốt sức mạnh chiến đấu của hệ thống phòng không Venezuela được hình thành bởi ít nhất 2 tiểu đoàn S-300VM "Antey-2500" và 12 hệ thống tên lửa phòng không Buk-2ME.

Tất cả những điều này kết hợp lại đã khiến hệ thống phòng không của Venezuela trở thành mạng lưới tinh vi, rộng lớn và nhiều lớp nhất ở Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản lực lượng đặc nhiệm Mỹ bất ngờ đổ bộ từ trực thăng xuống sân trong dinh tổng thống của Maduro 6 tháng trước, điều này khiến Venezuela không còn tin vào vũ khí Nga.

Không quân Ukraine sẽ sớm được tăng cường sức mạnh bởi hàng chục tiêm kích Su-30MK2V từ Venezuela?

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý nữa là phi đội 24 máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ 4+ Su-30MK2V. Những tiêm kích này được Venezuela mua từ Nga năm 2006 với giá 2,2 tỷ USD.

Do lệnh trừng phạt của Mỹ, rất nhiều tiêm kích Su-30MK2V đã phải nằm đất. Nhưng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine luôn trong tình trạng thiếu thốn về không quân thì chỉ cần khoảng chục chiếc Su-30MK2V còn hoạt động được cũng đã là một điều may mắn.

Theo báo chí Nga, bất chấp những lời phản đối, rất có thể họ bất lực trước việc ngăn cản liên minh Mỹ - Ukraine và bất cứ thứ gì trong kho vũ khí của Venezuela mà Ukraine thể hiện dù chỉ một chút quan tâm cũng sẽ sớm được sử dụng chống lại Quân đội Nga.

Bản danh sách chắc chắn bao gồm cả Su-30MK2V - loại máy bay mà các phi công Không quân Ukraine, vốn đã quen với các thế hệ chiến đấu cơ thời Liên Xô như Su-27, sẽ không cần phải huấn luyện lại.

Khi các hệ thống vũ khí khác có nguồn gốc Nga trong biên chế Quân đội Venezuela có thể giữ lại dùng tiếp vì yêu cầu bảo trì "nhẹ nhàng" hơn so với Su-30MK2V, thì việc Venezuela chấp thuận yêu cầu từ Mỹ và giao tiêm kích cho Ukraine nhằm đổi lấy viện trợ tài chính cũng như giảm bớt nhu cầu hậu cần là viễn cảnh được nhắc tới nhiều lần.

"Với thực tế trên, chắc chắn rằng dựa vào ý chí mạnh mẽ của Mỹ và Ukraine, quá trình chuyển giao tiêm kích sẽ diễn ra suôn sẻ", ông Alexander Stepanov - một chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia thuộc Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga nhận xét.