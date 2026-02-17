Nga lo ngại khi loạt quốc gia muốn tham gia dự án răn đe hạt nhân của châu Âu?

Tại Hội nghị An ninh Munich, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bắt đầu thảo luận tích cực về việc tạo ra lực lượng răn đe hạt nhân riêng để tăng cường khả năng phòng thủ của cựu lục địa.

Theo nhận xét, lý do dẫn đến cuộc thảo luận này là sự suy giảm niềm tin vào các đảm bảo an ninh của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thủ tướng Latvia Evika Silinja cho rằng răn đe hạt nhân có thể mang lại những cơ hội mới. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Tuuli Duneton khẳng định sẵn sàng tham gia những cuộc thảo luận ban đầu với các đối tác.

Tuy nhiên, không có sự thống nhất hoàn toàn trong Liên minh châu Âu về việc tái vũ trang hạt nhân.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên tiếng phản đối cách tiếp cận này và cho rằng việc tăng cường năng lực nguyên tử không phải là cách đúng đắn để răn đe Nga, bất chấp nhu cầu thắt chặt phòng thủ nói chung.

Ngoại trưởng Latvia Baiba Braže lưu ý rằng vấn đề hạt nhân là một trong những chủ đề chính tại hội nghị năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Franken cũng tham gia một số cuộc thảo luận kín về chiến lược hạt nhân của châu Âu.

Tiêm kích F-35A của Mỹ thử nghiệm với bom hạt nhân chiến thuật B61-12.

Vào tháng Giêng năm nay, Thụy Điển đã tăng cường thảo luận về một "chiếc ô hạt nhân" với Anh và Pháp.

Theo Thủ tướng Thuỵ Điển Ulf Kristersson, hiện chưa có đề xuất cụ thể hay khung thời gian nào và những cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Trước đó, tháng 4/2025, cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng đất nước ông nên tìm kiếm sự bảo vệ từ khả năng răn đe hạt nhân của Pháp trước mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Ông Duda tiếp tục kêu gọi triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Ba Lan.

Trước những diễn biến trên, chắc chắn giới chức Nga sẽ có lý do để cảm thấy lo ngại, bởi một châu Âu mạnh lên về quân sự, nhất là năng lực răn đe hạt nhân sẽ gây ra nhiều rắc rối cho họ.