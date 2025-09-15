Nga lên tiếng vụ không phận Romania bị UAV xâm nhập

Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập Đại sứ Vladimir Lipayev sau vụ việc không phận Romania bị một máy bay không người lái (UAV) xâm nhập trong vòng 50 phút vào tối 13-9 (giờ địa phương).

Nước này đã điều động hai máy bay tiêm kích F-16, "phát hiện một UAV trong không phận quốc gia" và theo dõi nó cho đến khi tín hiệu biến mất khỏi radar, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Romania.

Bộ này cho biết UAV trên không bay qua khu vực đông dân cư và không gây ra mối đe dọa tức thì nào đối với sự an toàn của người dân.

Romania cho rằng UAV trên là của Nga. Phản ứng lại, Đại sứ Vladimir Lipayev nói đây là cáo buộc "vô căn cứ".

Tuyên bố của đại sứ quán Nga tối 14-9 (giờ địa phương) nêu rõ: "Tất cả các dữ kiện đều dẫn đến kết luận rằng đây là một hành động khiêu khích có chủ ý của Ukraine" và nói thêm rằng Bucharest đã không "trả lời một cách cụ thể và thuyết phục" những câu hỏi do phía Nga đưa ra.

Romania, thành viên NATO, lần đầu báo cáo về một vụ xâm nhập không phận hôm 13-9. Ảnh: Không quân Romania

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, mảnh vỡ máy bay không người lái nhiều lần rơi trên lãnh thổ Romania. Hồi tháng 2, Romania đã thông qua luật cho phép quân đội bắn hạ các UAV xâm phạm không phận.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu viết trên mạng xã hội hôm 13-9: "Cùng với các đồng minh NATO, chúng tôi sẽ cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ toàn bộ không phận liên minh".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lộ trình của UAV "luôn được tính toán", không phải là "một sự trùng hợp, một sai lầm, hay sáng kiến của một số chỉ huy cấp dưới".

Thụy Điển thể hiện sự đoàn kết với Romania, trong khi NATO công bố sáng kiến "Eastern Sentry" (tạm dịch là "Người canh gác hướng Đông").

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Kyiv Post ngày 13-9, Đại tá nghỉ hưu của Lục quân Mỹ Richard Williams, người từng giữ vị trí Phó Giám đốc Ban Vũ khí thuộc Cục Đầu tư Quốc phòng của NATO, cho rằng vụ việc ở Romania có thể nhằm thử nghiệm phản ứng của liên minh.