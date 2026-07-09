Nga lên tiếng sau tuyên bố mới từ NATO

Phản ứng sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng về cách liên minh này nhìn nhận quan hệ với Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8/7, cho rằng đối đầu với Nga là vấn đề mang tính sống còn và có tính hệ thống đối với NATO. Bà đưa ra nhận định này khi bình luận về hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong phát biểu của mình, bà Zakharova cho rằng vẫn tồn tại những bất đồng trong NATO, bất chấp nỗ lực của Canada và các quốc gia châu Âu nhằm thể hiện sự trung thành với Mỹ và chủ động đảm nhận vai trò bảo vệ lãnh thổ của mình.

Theo bà, các nước này chủ yếu muốn tự bảo vệ trước Nga, quốc gia mà họ gọi là "mối đe dọa lâu dài đối với an ninh khu vực Euro-Atlantic".

"Đối đầu với đất nước chúng tôi là vấn đề mang tính sống còn và có tính hệ thống đối với liên minh. Trên thực tế, giới tinh hoa châu Âu hiện nay đã tự đặt mình vào vị trí dẫn đầu trong cuộc đối đầu giữa phương Tây tập thể và đất nước chúng tôi. Hơn nữa, nhiều khả năng họ không nhận ra rằng tất cả những điều này không chỉ tạo ra các mối đe dọa và vấn đề đối với Nga, mà còn khiến nguồn lực của chính họ bị suy giảm đáng kể và tạo ra các điểm nóng căng thẳng quân sự ngay tại châu Âu", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời bà Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh đường lối chung của NATO về quân sự hóa lục địa châu Âu vẫn không thay đổi.

"Đường lối chung vẫn không thay đổi, đó là quân sự hóa lục địa châu Âu, tập trung tăng cường tiềm lực quốc phòng, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang với Nga và tất nhiên là tiếp tục hỗ trợ Ukraine, quốc gia đang bị các lực lượng cực đoan trong liên minh sử dụng nhằm theo đuổi mục tiêu viển vông là gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi", bà Zakharova nói thêm.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7, tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các nước tham dự cho biết đang thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc phòng nhằm đối phó với "mối đe dọa lâu dài" mà họ cho là đến từ Nga.

Tuyên bố cũng cho biết trong năm 2025, các đồng minh NATO tại châu Âu và Canada đã tăng đầu tư quốc phòng thêm hơn 139 tỷ USD.

Các nước tham dự hội nghị cũng công bố các kế hoạch mua sắm mới trị giá hơn 50 tỷ USD, đồng thời cam kết mở rộng tổng năng lực sản xuất và tăng cường hợp tác với ngành công nghiệp để đẩy nhanh đổi mới.

Trong bài viết đăng trên Politico Europe ngày 19/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định một cuộc đối đầu giữa NATO và Nga có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Theo ông, việc châu Âu theo đuổi đường lối đối đầu với Nga và tiếp tục mở rộng NATO đang tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.