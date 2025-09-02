Nga lên tiếng dứt khoát trước đồn đoán về thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Ukraine

Đó là thông tin do trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin thuộc Công ty Phát thanh và Truyền hình nhà nước toàn Nga (VGTRK), theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 1-9.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm 1-9, ông Ushakov xác nhận ông Putin và ông Donald Trump đã thảo luận về việc nâng cấp cấp độ đàm phán Nga-Ukraine, nhưng chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Trợ lý Điện Kremlin nói: "Ý tưởng này đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm (giữa tổng thống Nga và tổng thống Mỹ), sau đó được đề cập đến trong các cuộc đàm phán ở TP Anchorage (bang Alaska - Mỹ). Phía Mỹ nói với chúng tôi rằng họ cũng sẽ thảo luận vấn đề này nội bộ và sau đó sẽ đưa ra một số đề xuất cụ thể".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tại SCO, Trung Quốc, ngày 1-9. Ảnh: Sputnik

Khi được hỏi liệu những đề xuất này đã có chưa, ông Ushakov trả lời là chưa có.

Ông Ushakov nhấn mạnh: "Những gì báo chí đang đưa tin không hoàn toàn chính xác với những gì chúng tôi đã thống nhất. Hiện nay, giới truyền thông đang nói về một cuộc gặp ba bên, một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhưng cụ thể, theo những gì tôi biết, chưa có thỏa thuận nào giữa ông Putin và ông Donald Trump về việc này".

Những suy đoán về một cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine dấy lên sau cuộc hội đàm của ông Donald Trump với ông Putin ở Alaska. Sau cuộc gặp đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố đã "bắt đầu sắp xếp" cho một cuộc gặp như vậy, có thể sau này sẽ mở rộng thành một hội nghị thượng đỉnh 3 bên.

Theo đài RT, ông Ushakov cho biết cuộc xung đột ở Ukraine là chủ đề chính trong các cuộc hội đàm của ông Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 1-9.

Ông Ushakov không tiết lộ chi tiết của các cuộc trao đổi đó. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga và Mỹ có cùng quan điểm trong các cuộc đàm phán tại TP Anchorage.

"Các chuyến thăm của ông Witkoff (đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff) đã đặt nền móng cho cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska" - ông Ushakov cho biết.

Tại hội nghị SCO, ông Putin được cho là đã thảo luận về kết quả cuộc hội đàm với ông Trump cùng với một số đối tác quốc tế khác.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) và là một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin, sẽ dẫn đầu một phái đoàn nghị viện đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Trước đó, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tuyên bố rằng cuộc tấn công trên không quy mô lớn gần đây nhất của Nga đang đe dọa những nỗ lực hiện tại của Mỹ nhằm đạt được hòa bình.