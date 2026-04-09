Nga lên kế hoạch lập vùng đệm ở khu vực Vinnytsia ngăn cách với Transnistria?

Nga có kế hoạch thiết lập một vùng đệm ở khu vực Vinnytsia, ngăn cách với vùng lãnh thổ Transnistria không được quốc tế công nhận.

Điều này được Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Pavlo Palis phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RBC.

Ông Palisa lưu ý rằng người Nga liên tục thay đổi kế hoạch của họ, chủ yếu liên quan đến thời điểm thực hiện.

"Dĩ nhiên trọng tâm chính của họ trong năm nay sẽ tập trung vào Donbass. Đồng thời trong điều kiện thuận lợi, Nga sẽ phát triển và tăng cường nỗ lực ở hướng Nam - đặc biệt là ở Oleksandrivka và toàn bộ khu vực Zaporizhia", Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết.

Theo ông Palis, kế hoạch của Nga bao gồm việc thiết lập vùng đệm ở Kharkiv, Sumy và Chernihiv, tạo điều kiện cho nỗ lực chiếm giữ Zaporizhia và Kherson. Về lâu dài, Nga sẽ thực hiện bước chuẩn bị nhằm kiểm soát các khu vực Mykolaiv và Odessa.

"Họ thậm chí còn có một điều khoản trong kế hoạch của mình về việc tạo ra một vùng đệm ở khu vực Vinnytsia ngăn cách với vùng lãnh thổ ly khai Transnistria không được quốc tế công nhận.

Đây là lần đầu tiên bản kế hoạch kiểu này bị hé lộ. Thành thật mà nói, không cần phải hoảng sợ, bởi vì hiện tại tôi không thấy họ đủ mạnh để thực hiện tất cả những ý định này", ông Palisa nói.

Lãnh thổ ly khai Transnistria chưa được công nhận.

Quân đội Nga đã hiện diện ở Transnistria kể từ đầu thập niên 1990, cụ thể là sau cuộc giao tranh năm 1992. Họ được giới thiệu là "lực lượng gìn giữ hòa bình" và bảo vệ kho đạn dược thời Liên Xô, nhưng chính quyền Moldova coi sự có mặt của quân Nga là bất hợp pháp, bởi chưa từng mời vào "gìn giữ hòa bình".

Theo đại sứ Ukraine tại Moldova, nhóm tác chiến của Nga tại Transnistria hiện bao gồm hơn 1.000 vũ trang cùng một số xe tăng, thiết giáp.

Hiện tại phần lớn cư dân địa phương đã được Nga cấp hộ chiếu nước này. Do đó, việc luân chuyển nhân sự toàn thời gian từ Nga hầu như không bao giờ xảy ra.

Lực lượng tại Transnistria có khả năng hạn chế và chủ yếu phục vụ chức năng chính trị, đó là duy trì ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Năm nay, Moldova lần đầu tiên kể từ năm 2003 đã trình bày kế hoạch tái hòa nhập Transnistria và cảnh báo Quân đội Nga không được ngăn cản.