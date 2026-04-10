Nga lần đầu tiên ra mắt "cục pin di động" khiến thế giới bất ngờ: Họ đã tới mức này rồi sao?

Một trạm sạc di động tự hành đã được giới thiệu tại Nga, có khả năng tự lái đến tận nơi xe điện để sạc pin. Bộ phận nhiên liệu của Rosatom đang tham gia vào việc phát triển và đưa dự án này ra thị trường. Sản phẩm mới này đã được trưng bày tại một diễn đàn ngành công nghiệp dành cho năng lượng xanh và giao thông điện.

Giải mã công nghệ trạm sạc tự hành

Trạm sạc di động của Rosatom được thiết kế dưới dạng một robot tự hành, vận hành dựa trên nền tảng bánh xe điện có khả năng di chuyển linh hoạt trong bán kính 500 mét từ trạm cơ sở. Đây là giải pháp nhằm tối ưu hóa không gian tại các bãi đỗ xe hoặc khu vực hạ tầng lưới điện không cho phép lắp đặt các trụ sạc cố định với số lượng lớn.

Hệ thống được trang bị cụm pin lưu trữ dung lượng 35 kWh và cung cấp công suất sạc nhanh đạt mức 30 kW. Quy trình vận hành được số hóa thông qua ứng dụng di động: người dùng yêu cầu dịch vụ, robot sẽ tự tìm đến vị trí xe đỗ và thực hiện chu trình sạc. Sau khi hoàn tất, thiết bị tự động di chuyển về trạm gốc để nạp năng lượng thông qua hệ thống cần lấy điện (pantograph) với công suất 22 kW.

Việc tách rời nhu cầu sạc khỏi các vị trí đỗ xe cố định giúp giải tỏa áp lực cho hạ tầng đô thị. Thay vì đầu tư hàng loạt trụ sạc cho từng ô đỗ, một đơn vị quản lý vận hành giờ đây có thể sử dụng các trạm sạc di động để phục vụ luân phiên cho nhiều khách hàng, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư cơ bản (CAPEX).

Chiến lược đa dạng hóa và chuỗi giá trị Gigafactory

Việc ra mắt trạm sạc di động là một mắt xích trong chiến lược phát triển các mảng kinh doanh ngoài hạt nhân (Non-nuclear businesses) của Rosatom. Thông qua TVEL – công ty nhiên liệu thuộc tập đoàn – Rosatom đang nỗ lực khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu thô đến thiết bị đầu cuối cho người tiêu dùng.

Tính đến tháng 4/2026, các cột mốc quan trọng trong mảng lưu trữ năng lượng của tập đoàn.

Vận hành hệ thống Gigafactory: Nhà máy sản xuất pin Lithium-ion tại Kaliningrad đã đạt các tiêu chuẩn vận hành thương mại, cung cấp các tế bào pin (cell) nội địa cho không chỉ trạm sạc mà còn cho các dòng xe điện thương hiệu Nga.

Tự chủ công nghệ hóa chất: Rosatom đã làm chủ quy trình sản xuất điện phân (electrolyte) chuyên dụng, cho phép các thiết bị lưu trữ năng lượng hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt xuống tới -40°C.

Mở rộng mạng lưới hạ tầng: Tại Moscow, đơn vị này hiện chiếm lĩnh khoảng 60% thị phần trạm sạc nhanh, phục vụ hơn 250.000 lượt khách hàng trong năm vừa qua, khẳng định vị thế nhà cung cấp hạ tầng sạc hàng đầu tại thủ đô.

Tác động tới mục tiêu chuyển đổi năng lượng

Sự xuất hiện của các giải pháp di động như robot sạc phản ánh một xu thế tất yếu: Công nghệ phải thích nghi với hiện trạng hạ tầng đô thị thay vì ngược lại. Tại các thành phố lớn của Nga, nơi mạng lưới điện tại các tòa nhà cũ thường không đáp ứng được tải trọng của hàng loạt trạm sạc nhanh cố định, giải pháp của Rosatom mang lại sự cân bằng cần thiết.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn pin từ các Gigafactory nội địa giúp giảm thiểu rủi ro từ chuỗi cung ứng quốc tế và tối ưu hóa chi phí vận hành. Giới chuyên gia nhận định, các thiết bị này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa quy định từ năm 2026, yêu cầu tích hợp điểm sạc xe điện vào hệ thống trạm xăng và bãi đỗ xe công cộng trên toàn quốc.

Trạm sạc di động của Rosatom là một bước tiến có tính toán trong lộ trình tự chủ công nghệ năng lượng của Nga. Bằng cách kết hợp giữa công nghệ tự hành và khả năng sản xuất pin quy mô lớn, Rosatom đang chuyển dần từ vai trò một nhà cung cấp năng lượng truyền thống sang một thực thể công nghệ đa ngành. Mặc dù vẫn cần thời gian để đánh giá hiệu quả kinh tế trên quy mô hàng loạt, nhưng sự hiện diện của những "robot năng lượng" này đã mở ra một hướng đi mới, linh hoạt và thực tiễn hơn cho tương lai của giao thông xanh tại các đô thị hiện đại.