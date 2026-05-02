Nga lại đón tin buồn

Anh Dũng |

Nền kinh tế Nga đã suy giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm nay. Đây là lần sụt giảm theo quý đầu tiên kể từ đầu năm 2023, do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Ukraine, các lệnh trừng phạt của phương Tây và lãi suất cao.

Dù vậy, nền kinh tế trị giá 3.100 tỷ USD này dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự gián đoạn nguồn cung và giá dầu tăng vọt trong những tháng tới, do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Nga hiện vẫn là nhà xuất khẩu lớn trên thế giới về dầu mỏ, kim loại, phân bón và ngũ cốc.

Dữ liệu từ Bộ Kinh tế Nga cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 1 giảm 1,8%, tháng 2 giảm 1,1% và tháng 3 tăng 1,8%. Để so sánh, nền kinh tế Nga từng tăng trưởng 1,0% trong quý 4 năm 2025 và đạt mức 1,3% vào quý 1 năm 2025.

Trước khi các dữ liệu này được công bố, ngân hàng lớn nhất nước Nga là Sberbank đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 0,5% - 1%. Mức dự báo trước đó của ngân hàng này là từ 1% - 1,5%. Phó Tổng giám đốc Sberbank Taras Skvortsov nhận định tình hình kinh tế trong quý 1 rất khó khăn do các điều kiện tiền tệ bị thắt chặt.

Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng sự sụt giảm này phần lớn do các yếu tố nhất thời, bao gồm việc tăng thuế giá trị gia tăng vào đầu năm và tuyết rơi dày đặc làm chậm tiến độ xây dựng.

Tuy nhiên, một số quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp khác lại chỉ ra nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu hụt lao động và việc chậm triển khai công nghệ mới.

Đồng Rúp mạnh cũng được coi là một yếu tố gây ra sự suy giảm khiến Điện Kremlin bất ngờ. Đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã phê bình các quan chức cấp cao sau khi kinh tế sụt giảm trong hai tháng đầu năm và yêu cầu đưa ra các biện pháp mới để thúc đẩy tăng trưởng.

Nền kinh tế Nga từng duy trì đà tăng trưởng theo quý kể từ sau mức giảm 0,8% vào quý 1 năm 2023. Đà tăng trưởng trước đó được thúc đẩy nhờ sự mở rộng nhanh chóng của các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng. Cụ thể, nền kinh tế Nga đã giảm 1,4% vào năm 2022 nhưng lại tăng trưởng mạnh 4,1% vào năm 2023 và 4,9% vào năm 2024.

Sang năm 2025, mức tăng trưởng chỉ còn 1% sau khi Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Dự báo chính thức của Moscow cho năm nay là tăng trưởng 1,3%.

Sberbank cho biết các ngành khai khoáng và sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chi tiêu tiêu dùng cũng chậm lại đáng kể làm ảnh hưởng đến ngành bán lẻ. Ngoài ra, ngành xây dựng đã rơi vào tình trạng trì trệ trong quý đầu tiên.

Một số chuyên gia kinh tế bày tỏ sự lạc quan một cách thận trọng vào dữ liệu tăng trưởng của tháng 3. Chuyên gia Evgeny Kogan nhận định mức tăng này có thể cho thấy sự sụt giảm chỉ là tạm thời và kinh tế có thể hồi phục nhẹ trong quý 2.

Tuy nhiên, nhiều công ty lớn của Nga báo cáo lợi nhuận sụt giảm cho thấy một thực trạng khắc nghiệt. Với lãi suất cơ bản ở mức 14,5%, các doanh nghiệp gần như không thể tiếp cận nguồn vốn vay. Cùng với việc thiếu hụt đầu tư nước ngoài, các công ty đang gặp rất nhiều khó khăn để tái đầu tư và phát triển.

Dữ liệu cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp đã giảm tới 33% trong hai tháng đầu năm. Các doanh nghiệp Nga cho rằng mức lãi suất 12% mới là ngưỡng dễ chịu để họ có thể tiếp tục đầu tư.

Theo Reuters

