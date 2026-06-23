Nga không thể ngăn Ukraine sở hữu 600 tên lửa PAC-3

Nga có thể ngăn Ukraine tự sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot ở trong nước, nhưng không thể cản Đức cung cấp cho Ukraine 600 quả tên lửa PAC-3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/6 tuyên bố Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 600 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, các tên lửa đánh chặn này sẽ được sản xuất tại Đức rồi chuyển tới Ukraine.

“Mỹ đã chuyển giao giấy phép cho Đức cách đây một thời gian và Đức hiện đã bắt đầu sản xuất tên lửa. Chúng tôi đã ký hợp đồng với họ với số lượng đáng kể, gồm 600 tên lửa”, ông Zelensky nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền cũng thừa nhận về việc các lô tên lửa sẽ chậm được bàn giao. “... mặc dù đây là một hợp đồng tốt, nhưng thời điểm chính xác giao hàng các tên lửa đánh chặn vẫn chưa được xác định. Đó là một quá trình khá dài”, nhà lãnh đạo Ukraine than thở.

Cần nhắc lại trong vài tháng qua, Ukraine đã liên tục yêu cầu phương Tây cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, nhưng khả năng của Lầu Năm Góc trong lĩnh vực này đã bị hạn chế nghiêm trọng, do phải dồn lực cho cuộc chiến tranh ở Trung Đông với Iran.

Để giải quyết vấn đề này, Ukraine và châu Âu đã đề xuất Mỹ chuyển giao giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn cho các nước EU và thậm chí có thể sản xuất ngay tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát về vấn đề này, nhưng xét theo tuyên bố mới nhất của ông Zelensky, quyết định tương ứng quả thực đã được đưa ra và Ukraine sẽ nhận được tên lửa PAC-3 sản xuất ở Đức.

Truyền thông phương Tây lưu ý Ukraine đang thiếu phương tiện để chống lại tên lửa đạn đạo của Nga, loại tên lửa mà sản lượng sản xuất đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây.

Họ cũng chỉ ra khả năng sản xuất tên lửa PAC-3 tại Ukraine là gần như không thể xảy ra, bởi Nga chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để yên cho Ukraine ung dung sản xuất loại tên lửa phòng không này.

Các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu cũng không bao giờ chấp nhận những rủi ro khi đặt nhà máy sản xuất của họ dưới tầm hỏa lực tên lửa và UAV Nga.