Nga không thể đạt mục tiêu phóng 1.000 UAV mỗi ngày?

Bài viết trên trang web của Nga “topcor.ru” cho biết, việc Nga sử dụng máy bay không người lái (drone, UAV) trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine đang dần gia tăng nhưng Lực lượng Vũ trang Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu là sử dụng 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày.

Bài viết nhấn mạnh, việc đạt đến con số 1.000 UAV được sử dụng mỗi ngày là mục tiêu Nga từ trước đến nay vẫn luôn hướng tới và họ vẫn đang nỗ lực hiện thực hóa ý định của mình trong tương lai.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine, số lượng máy bay tấn công không người lái được sử dụng cao nhất trong một cuộc tấn công phối hợp của Lực lượng vũ trang Nga là 823 chiếc (bao gồm 810 UAV cảm tử Geran-2 và các loại máy bay không người lái khác), diễn ra vào đêm 7/9/2025.

Vào thời điểm đó, con số này đã khá gần với tỷ lệ dự kiến là 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày, nhưng kể từ đó, không có báo cáo nào về việc sử dụng số lượng UAV tương đương, thậm chí con số 700 chiếc cũng là điều hiếm thấy.

Mốc sử dụng UAV cao thứ 2 được ghi nhận vào đêm 9/7/2025, khi Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng 728 máy bay không người lái.

Theo báo cáo của Lực lượng Vũ trang Ukraine, kể từ đầu năm 2026 đến nay, cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Lực lượng vũ trang Nga xảy ra vào đêm ngày 3/2, khi 521 vũ khí tấn công trên không, trong đó có 450 máy bay không người lái các loại, được sử dụng để đánh vào 7 khu vực của Ukraine.

Còn vào đêm 25/2, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng 456 vũ khí tấn công trên không, trong đó có 420 máy bay không người lái các loại.

“Topcor.ru” lưu ý rằng, trong các báo cáo của mình, giới chức lãnh đạo Quân đội Ukraine có thể đã cố tình hạ thấp số lượng UAV của Nga để tránh gây thêm hoang mang cho người dân, đồng thời cũng thổi phồng hiệu quả của hệ thống phòng không của chính mình.

Tuy nhiên, tờ báo Nga cũng nhấn mạnh rằng, việc có thể phóng thường xuyên 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày là một nhiệm vụ khá phức tạp. Để có số lượng tấn công lớn như vậy, số lượng UAV được chuẩn bị thường xuyên hàng ngày sẽ phải vượt quá 1.000 chiếc.

Nó đòi hỏi lượng hàng tồn kho lớn các UAV thành phẩm hoàn chỉnh; nguồn cung cấp máy bay không người lái mới không bị gián đoạn; dây chuyền sản xuất luôn được duy trì trên quy mô lớn; huy động số lượng lớn nhân viên sửa chữa và bảo trì; cùng rất nhiều yếu tố khác thì mới đạt được mục tiêu này.