Nga không kích phía Tây Ukraine, máy bay Ba Lan xuất kích

Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo trên X: "Nhằm đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan..., các máy bay của Ba Lan và các nước đồng minh đang hoạt động mạnh mẽ trong không phận của chúng ta, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất".

Theo tờ Independent, toàn bộ Ukraine đã phát cảnh báo không kích sau khi không quân nước này cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Giữa thời điểm Mỹ thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine, Moscow vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào nước láng giềng. Ảnh: Kyiv Post

Tại khu vực Kiev, mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ đã làm vỡ cửa sổ các tòa nhà dân cư ở Vyshhorod.

Tại khu vực Kirovohrad, một cuộc tấn công được báo cáo nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt. Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại Lutsk và Khmelnytskyi, gây ra thiệt hại và hỏa hoạn.

Cảnh báo không kích và các vụ nổ được báo cáo trên khắp các khu vực Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Rivne, Sumy, Dnipropetrovsk và Odesa.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump "rất thất vọng" trước việc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Mặc dù vậy, Tổng thống Donald Trump không cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả gì, nếu có.

Kể từ hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Donald Trump đôi khi đe dọa trừng phạt Moscow nhưng thi thoảng lại nói rằng ông có thể để hai bên tự giải quyết.

“Sẽ có hậu quả nếu hai ông Putin và Zelensky không gặp nhau để chấm dứt cuộc xung đột” - Tổng thống Donald Trump cho biết thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, khi được đài Fox News hỏi về các lệnh trừng phạt tiềm tàng đối với Nga, tuyên bố hôm 1-9 rằng Washington sẽ xem xét các lựa chọn phản ứng trong tuần này.