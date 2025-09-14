Nga "khoe" sức mạnh của tên lửa siêu thanh Kinzhal trên biển Barents

Cuộc diễn tập với tên lửa siêu thanh Kinzhal là một phần của cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên Zapad-2025 (từ ngày 12-9 đến ngày 16-9). Đây là cuộc tập trận chiến lược lớn đầu tiên ở phía Tây nước Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải vào ngày 13-9 cho thấy hai chiếc MiG-31K cất cánh từ sân bay quân sự Severomorsk-1 trên bán đảo Kola (Tây Bắc nước Nga), cả hai đều được trang bị một tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal.

Trang Barents Observer ngày 13-9 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Thời gian bay là khoảng 4 giờ đồng hồ". Bộ này cũng xác nhận diễn tập là một phần của Zapad-2025.

Hai máy bay MiG-31K cất cánh từ bán đảo Kola, thực hiện nhiệm vụ kéo dài 4 giờ trên biển Barents. Cả hai máy bay đều mang theo tên lửa Kinzhal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Phi hành đoàn của máy bay MiG-31 với tổ hợp hàng không Kinzhal đã thực hiện một chuyến bay qua vùng biển trung lập của biển Barents như một phần của cuộc tập trận chiến lược chung Zapad-2025.

Trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, các phi hành đoàn đã thực hành thực hiện một cuộc tấn công đường không mô phỏng vào các "mục tiêu đối phương quan trọng".

Video cho thấy các máy bay vẫn mang theo tên lửa khi hạ cánh sau nhiệm vụ.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên được thử nghiệm trên biển Barents vào năm 2019. Sau đó là các công tác chuẩn bị để triển khai tên lửa chiến lược mới này tới bán đảo Kola vào năm 2020.

Các máy bay chiến đấu MiG-31 chủ yếu đóng tại sân bay quân sự ở Monchegorsk nhưng cũng có thể hoạt động từ căn cứ không quân Severomorsk-1 ở phía Bắc Murmansk.

Sức mạnh của tên lửa Kinzhal



Tên lửa Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đạt tốc độ tối đa được báo cáo lên tới Mach 10 (gần 12.350 km/giờ).

Về nguyên tắc, tên lửa Kinzhal là một phiên bản phóng từ trên không của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander phóng từ mặt đất. Điều đó có nghĩa là việc đặt một tên lửa như vậy trên máy bay sẽ tạo ra một lợi thế chiến lược nguy hiểm hơn nhiều.

Thứ nhất, tên lửa có thể được phóng từ các vị trí khó đoán trước vì máy bay di chuyển nhanh hơn nhiều so với xe phóng trên mặt đất. Thứ hai, máy bay MiG-31K giúp tăng thêm tầm bắn đáng kể cho tên lửa, cho phép nó tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn so với khi được phóng từ mặt đất.

Đối với Nga, tên lửa Kinzhal cải thiện đáng kể khả năng của nước này trong việc bảo vệ biển Barents trong trường hợp xảy ra xung đột.

Chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (Anti-Access/Area Denial) "pháo đài" biển Barents rất quan trọng. Bởi vì tại đó, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Nga có thể ra khơi từ bán đảo Kola để chuẩn bị cho xung đột.

Theo trang Barents Observer, vào cuối tháng 8, các tàu chiến của Na Uy và Mỹ đã phô trương sức mạnh ở khu vực biển Barents.

Tên lửa Kinzhal là mối đe dọa đáng kể cho sườn phía Bắc của NATO vì rất khó bị theo dõi và bắn hạ, đồng thời mang lại thời gian cảnh báo rất ngắn cho các quốc gia lân cận.