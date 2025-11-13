Nga khép "vạc dầu" ở Pokrovsk: Yếu tố bất ngờ giúp Nga thoát trinh sát trên không của Ukraine

Sương mù "che mắt" trinh sát trên không của Ukraine

Sương mù dày đặc đã tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến sâu hơn vào thành phố chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine.

Quân đoàn Tấn công Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine cho biết điều kiện thời tiết, đặc biệt là sương mù dày đặc, đã giúp Moscow tăng cường nỗ lực đưa ngày càng nhiều quân và bao vây lực lượng Ukraine.

Lực lượng Nga đã mất hơn một năm để chiếm thành phố này. Quân đội Ukraine cho biết hiện có thể có khoảng 300-500 người Nga ở đó và Tổng thống Voloydymyr Zelensky cho biết tình hình vẫn còn khó khăn.

Binh lính Nga lái xe ô tô và xe máy qua một con đường mù sương. Ảnh: BBC

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Oleksandr Syrskyi cho biết tình hình ở tiền tuyến tại khu vực Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, đã "xấu đi đáng kể", với việc mất 3 khu định cư.

Tuy nhiên, ông Syrskyi cho biết Nga hoạt động mạnh nhất xung quanh Pokrovsk. Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy cảnh binh lính Nga lái xe ô tô và xe máy qua một con đường mù sương.

BBC đã xác minh địa điểm quay video là vùng ngoại ô phía nam của thị trấn trên đường cao tốc Selidove-Pokrovsk.

Trong nhiều ngày, sương mù đã che khuất tầm nhìn khiến việc trinh sát trên không gặp khó khăn, một phi công máy bay không người lái thuộc đơn vị "Shershni Dovbusha" thuộc Lữ đoàn 68, với mật danh "Goose", cho biết.

Đó là lý do tại sao, ông nói với BBC, người Nga thậm chí còn mở cuộc tấn công bằng cách sử dụng một đoàn xe, vốn thường bị máy bay không người lái Ukraine tiêu diệt ngay lập tức.

Phi công máy bay không người lái Ukraine nói với BBC rằng đơn vị của anh thường xuyên phát hiện và tiêu diệt các nhóm nhỏ người Nga đang cố gắng tiến lên bằng đường bộ và xe máy.

Đoàn xe đã bị phá hủy một phần, "Goose" tuyên bố, tuy nhiên điều kiện thời tiết không có video giám sát nên anh không chắc liệu toàn bộ nhóm có bị tấn công hay không.

Nga khép "vạc dầu"

Một tuần trước, Zelensky ước tính có tới 300 lính Nga đang chiến đấu tại Pokrovsk. Đoạn video cho thấy con số này có thể đã tăng lên và quân đội đã xác nhận điều đó vào thứ Tư, với các khu vực phía nam của thành phố hiện đang nằm dưới sự chiếm đóng của Nga.

Theo bản đồ của nhóm giám sát DeepState có trụ sở tại Ukraine, quân đội Nga dường như đang áp sát hầu hết các khu vực của Pokrovsk. Một số nhà quan sát cho rằng sự sụp đổ của thành phố này là điều không thể tránh khỏi.

Moscow đang cố gắng bao vây Pokrovsk và kh vực Myrnohrad lân cận trong cái gọi là "vạc dầu".

Ngay cả khi "nắp" chưa đóng, người Nga vẫn có thể liên tục nhắm mục tiêu vào tất cả các tuyến đường ra vào thành phố bằng máy bay không người lái FPV.

Để ngăn chặn một cuộc bao vây như vậy, quân đội Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi Suvorove và Rodynske ở phía đông "vạc dầu", tạo ra một khoảng trống lớn hơn giữa hai bên sườn của quân đội Nga.

Lực lượng Nga đang cố gắng cắt đứt các tuyến đường hậu cần hỗ trợ quân đội Ukraine tại Pokrovsk.

Họ tấn công các tuyến đường tiếp tế, không chỉ từ xa bằng máy bay không người lái và pháo binh mà còn bằng cách điều binh sĩ trên bộ, phi công máy bay không người lái Ukraine nói với BBC.

Chiến thuật này được gọi là xâm nhập và nó đã tỏ ra khá thành công, theo nhà phân tích quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets. Nga đã nhắm mục tiêu cụ thể vào các phi công FPV Ukraine để họ không có đủ nguồn lực để phát hiện sự di chuyển của các nhóm nhỏ hơn của Nga.

Trong môi trường đô thị, binh lính Nga đôi khi xâm nhập bằng cách cải trang thành người dân địa phương hoặc quân đội Ukraine, Mashovets nói. Mục tiêu chính của họ là gây hỗn loạn trong lực lượng phòng thủ Ukraine, sau đó là một cuộc tấn công từ lực lượng chủ lực của quân đội Nga, ông nói thêm.

Điện Kremlin cũng đang cố gắng đẩy mạnh các khu vực khác của tiền tuyến - tại Kupyansk ở phía đông bắc và khu vực Zapporizhzhya ở phía nam.

Viktor Tregubov, người phát ngôn của lực lượng Liên hợp, đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đã bao vây được Kupyansk, nhưng thừa nhận rằng quân đội Nga đã hiện diện ở phía nam thị trấn và tình hình rất khó khăn.