Nga kêu gọi Mỹ đàm phán hòa bình với Iran

Ngoại trưởng Nga đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm 5/4. Theo bản tóm tắt nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Iran, ông Lavrov nói: "Phía Nga bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của một số quốc gia nhằm giảm leo thang căng thẳng Iran và khu vực sẽ thành công".

Ông Lavrov nói thêm rằng điều đó sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nếu Mỹ từ bỏ ngôn từ "tối hậu thư" và quay trở lại con đường đàm phán với Iran một cách hòa bình".

Bình luận của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 5/4 rằng sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu đường của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz theo hạn chót mà ông đưa ra là trước 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ).

Ông Lavrov và ông Araghchi cũng kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp vào cơ sở hạ tầng dân sự Iran, chẳng hạn như nhà máy điện hạt nhân Bushehr - nơi các nhân viên người Nga đang làm việc với tư cách kỹ thuật viên.

Hôm 4/4, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga (Rosatom) bắt đầu sơ tán những nhân viên còn lại tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran ngay sau khi một vật thể bay của Mỹ và Israel rơi gần cơ sở này.