Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất cường độ 7,8 đã xảy ra gần bờ biển phía Đông của bán đảo Kamchatka - Nga, làm rung chuyển các tòa nhà.

Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy đồ đạc và đèn chiếu sáng trong nhà bị rung lắc. Hiện chưa có thiệt hại nào được ghi nhận.

Động đất cường độ 7,8 đã làm rung chuyển bán đảo Kamchatka, Viễn Đông của Nga. Ảnh: Volcano Discovery

Theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm cách TP Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 127 km về phía Đông, xảy ra lúc 6 giờ 58 phút sáng 19-9 (giờ địa phương) ở độ sâu 10 km.

Cơ quan Địa vật lý nhà nước Nga ước tính cường độ trận động đất thấp hơn là 7,4. Cơ quan này cũng báo cáo ít nhất 5 dư chấn.Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PWS) đã ban hành cảnh báo sóng thần trong thời gian ngắn nhưng sau đó gỡ bỏ cảnh báo.

Trận động đất đầu tiên kéo theo một loạt dư chấn cường độ lên tới 5,8.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc khu vực Vladimir Solodov kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Bán đảo Kamchatka nằm trên vành đai kiến tạo được gọi là “vành đai lửa”, bao quanh phần lớn Thái Bình Dương và là điểm nóng của hoạt động địa chấn.

Khu vực này đã hứng chịu một loạt trận động đất mạnh, bao gồm trận động đất cường độ 7,4 vào tuần trước và một trận động đất cường độ 8,8 - gây ra sóng thần cuốn trôi một phần ngôi làng ven biển xuống biển - hồi tháng 7.