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Nga hết kiên nhẫn để tin vào tuyên bố sẵn sàng đàm phán của phương Tây

Hoàng Vân
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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không còn tin vào thiện chí của phương Tây để đạt được giải pháp đàm phán cho vấn đề Ukraine nữa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

"Phương Tây tiếp tục đưa ra những lời kêu gọi đạo đức giả về một giải pháp đàm phán. Các giải pháp đàm phán đã đạt được vào năm 2014, 2015 và 2019.

Trong tất cả các trường hợp này, những đảm bảo của phương Tây đã bị chính phương Tây phá bỏ. Tất cả đều chứng tỏ là những lời nói dối trắng trợn.

Hơn nữa, đã có một giải pháp đàm phán giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, nhưng phương Tây đã công khai phá hoại nó.

Chúng tôi không còn tin tưởng vào thiện chí tìm kiếm giải pháp đàm phán mà phương Tây đã tuyên bố, sự kiên nhẫn thiện chí và hy vọng đó đã hoàn toàn cạn kiệt", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra những bình luận này tại một cuộc họp báo ở Maputo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mozambique Maria Manuela Dos Santos Lucas, hôm 9/7.

Ông Lavrov cũng đã cảm ơn Mozambique vì sự thấu hiểu về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine và lập trường cân bằng, chính đáng và có trách nhiệm của nước này tại Liên Hợp Quốc.

Mozambique đã thể hiện bằng cách từ chối ủng hộ kế hoạch của phương Tây nhằm biến toàn bộ chương trình nghị sự xoay quanh Ukraine.

Theo TASS
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Tags

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